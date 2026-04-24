Η Diet Coke ανέθεσε τον διαφημιστικό της λογαριασμό στην Ogilvy UK για τη Βρετανία και την ευρύτερη περιοχή της EMEA, μετά από σχετικό spec, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο agency lineup του brand.

Η ανάθεση καλύπτει συγκεκριμένα την Βρετανία και περιοχές της ΕΜΕΑ όπως Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Ogilvy ως μέρος του ολοκληρωμένου μοντέλου Open X της WP θα ηγηθεί του λογαριασμού με έμφαση στα social media και το influencer marketing, αντί για παραδοσιακές διαφημιστικές καμπάνιες. Η ανάθεση δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική αλλαγή agency, αλλά αντανακλά το πώς εξελίσσουν τα μεγάλα consumer brands την προσέγγισή τους στο marketing με μετατόπιση προς creator-led marketing.

Η Diet Coke επενδύει σε οικοσυστήματα influencers και σε storytelling με επίκεντρο τα social. Επίσης, η εταιρεία επιζητεί μια ολοκληρωμένη υλοποίηση μέσω WPP Open X, αφού το μοντέλο συνδυάζει δημιουργικό, data, media και commerce κάτω από μια ενιαία στρατηγική. Τέλος, το διάσημο brand αναζητά περιφερειακή συνοχή με τοπική προσαρμογή και έναν ενιαίο συνεργάτη σε όλη την EMEA που να επιτρέπει κοινή κατεύθυνση για το brand, με προσαρμογές ανά αγορά. Η Diet Coke έχει μακρά ιστορία συνεργασιών με κορυφαία agencies και εμβληματικών καμπανιών (όπως το “Diet Coke Break” της δεκαετίας του ’90). Η νέα αυτή ανάθεση δείχνει τη συνεχιζόμενη ανανέωση της στρατηγικής επικοινωνίας της, προς ένα πιο ψηφιακό και platform-driven περιβάλλον.