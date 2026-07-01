Από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, ο σκάφος της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» έδεσε σε πέντε υπηρεσίες του Αργοσαρωνικού και πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη σε κατοίκους έως και 92 ετών.

Δεκατρείς ανθρώπους που είχαν διαβήτη και δεν το γνώριζαν, δώδεκα άτομα που ο διαβήτης τους είχαν προκαλέσει νεφρική βλάβη και το αγνοούσαν, αλλά και δεκάδες παραμελημένα περιστατικά διαβήτη ανακάλυψε η ομάδα της ΑΜΚΕ Με Οδηγό το Διαβήτη κατά τη φετινή, 11 η εκστρατεία της στα νησιά του Αργοσαρωνικού: νησιά τόσο κοντά στην Αθήνα, αλλά τόσο μακριά από εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες υγείας.

Από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, ο σκάφος της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» έδεσε σε πέντε υπηρεσίες του Αργοσαρωνικού και πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη σε κατοίκους έως και 92 ετών. Την 11η εκστρατεία στα νησιά του Αργοσαρωνικού υποστήριξε και φέτος ως χρυσός χορηγός η Boehringer Ingelheim .

Η εκστρατεία εστίασε στη συνύπαρξη του διαβήτη και της παχυσαρκίας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τις σημαντικές τους στην υγεία των νεφρών και των αγγείων. Μιας συνύπαρξης που πλέον αναφέρεται ως καρδιο-νεφρο-μεταβολικό σύνδρομο και αναδεικνύεται σε μία από τις σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι κάτοικοι των νησιών είχαν πρόσβαση σε μια σειρά από δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις Μέρος του διαγνωστικού πλαισίου της εκστρατείας περιλάμβανε για πρώτη φορά δύο ιδιαίτερα σημαντικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της αλβουμινουρίας μέσω της εξέτασης των ούρων (uACR), που αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη πρώιμης νεφρικής βλάβης και έναν από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς και τη μέτρηση της κρεατινίνης με ταυτόχρονο υπολογισμός του eGFR για την ακριβή εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

Οι εξετάσεις αυτές ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για άτομα υψηλού καρδιο‑νεφρο‑μεταβολικού κινδύνου, όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία ή/και ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Ο συστηματικός έλεγχος των συγκεκριμένων βιοδεικτών επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της χρόνιας νεφρικής νόσου σε υποκλινικά στάδια και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της νοσηρότητας και των επιπλοκών. Η διενέργεια εξετάσεων για τη λειτουργία των νεφρών, που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στους ασθενείς που είχαν ένδειξη, ήταν επίσης αποκαλυπτική, αφού διαγνώστηκαν 12 ασθενείς που είχαν ήδη υποστεί μόνιμη νεφρική βλάβη.

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάδος , τόνισε ότι «Η πρόληψη αποτελεί τον πιο ουσιαστικό τρόπο να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων και να μειώσουμε τις σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Η συμμετοχή μας στην εκστρατεία «Με Οδηγό τον Διαβήτη» αντανακλά τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουμε σε μια πιο ισότιμη και αποτελεσματική δημόσια υγεία.» Η Boehringer Ingelheim Hellas θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπτώσεων του Καρδιο-Νεφρο- Μεταβολικού Συνδρόμου και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε -και φέτος- υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.