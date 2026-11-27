Η παράδοση–παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, παρουσία εκπροσώπων της Διοίκησης του ΕΚΑΒ και της ΕΔΕΕ.

Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) παρέδωσε τον Νοέμβριο στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ένα νέο, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, δωρεά όλων των εταιριών-Μελών της. Η παράδοση–παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, παρουσία εκπροσώπων της Διοίκησης του ΕΚΑΒ και της ΕΔΕΕ.

Το όχημα, ένα Nissan Interstar, εξοπλίστηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΒ και εντάσσεται άμεσα στον στόλο του, ενισχύοντας το έργο της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και της ασφαλούς και άμεσης διακομιδής ασθενών και τραυματιών στους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

Μια συλλογική απόφαση του κλάδου

Η δωρεά αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΕ στις 26 Ιουνίου 2024, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κόστος του οχήματος επιμερίστηκε σε όλα τα τακτικά Μέλη της Ένωσης, ανάλογα με το οικονομικό τους μέγεθος, ώστε η προσφορά να είναι πραγματικά συλλογική. Τον Σεπτέμβριο του 2024 η ΕΔΕΕ απηύθυνε επίσημη πρόταση δωρεάς στο ΕΚΑΒ, και στη συνέχεια η επιλογή και ο εξοπλισμός του οχήματος έγιναν σε στενή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Κέντρου.

Η πρωτοβουλία ξεκινά από μια απλή διαπίστωση: η εμπορική επικοινωνία απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης και οικονομικού επιπέδου, όπως ακριβώς και το έργο του ΕΚΑΒ. Μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και την πανδημία, η ανάκαμψη του κλάδου επέτρεψε στα Μέλη της ΕΔΕΕ να στρέψουν το βλέμμα εκτός των επιχειρήσεών τους και να επιστρέψουν ένα συμβολικό μέρος των εσόδων τους σε όσους ζουν ή βρίσκονται στην Ελλάδα.

Έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση του έργου του ΕΚΑΒ

Η δωρεά της ΕΔΕΕ, πέρα από την ενίσχυση του επιχειρησιακού στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και υποστήριξη του έργου των διασωστών, των νοσηλευτών και των ιατρών του, που επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, σε όλη την Ελλάδα, για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες.

Στο πλαίσιο της δωρεάς, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία των Μελών της ΕΔΕΕ αποτελεί ουσιαστικό παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας και αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Εκ μέρους της Διοικητικού Συμβουλίου και του συνόλου του προσωπικού του ΕΚΑΒ, εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ, Χάρης Παριανός δήλωσε: «Το έργο του ΕΚΑΒ το βιώνουμε και το εκτιμάμε όλοι, κάθε μέρα. Ως κλάδος που μιλά καθημερινά σε ολόκληρη την κοινωνία, θελήσαμε να της επιστρέψουμε κάτι απτό. Ευχαριστώ θερμά κάθε εταιρία-Μέλος της ΕΔΕΕ που συμμετείχε, καθώς και τη Διοίκηση και τα στελέχη του ΕΚΑΒ για την άψογη συνεργασία.»

Σε ένδειξη ευχαριστίας, το ΕΚΑΒ απένειμε τιμητική πλακέτα στην ΕΔΕΕ.