Ο στρατηγικός ρόλος των Εταιρικών Υποθέσεων σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στο επίκεντρο

Η δυναμική κοινότητα των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα έδωσαν στιβαρό «παρών» στο ετήσιο ραντεβού τους στο AGORA – Corporate Affairs Forum.



Στο AGORA – 4th Corporate Affairs Forum 2026, που οργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με πρωτοβουλία της Public Affairs and Networks, τέθηκε ο δάκτυλος επί τον τύπον των ήλων με μια σειρά από ενδιαφέρουσες θεματικές συνεδρίες και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της επιστήμης, των Εταιρικών Υποθέσεων και των ΜΜΕ, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας ευκρινώς γιατί είναι απαραίτητη, σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία, η οργανωμένη εκπροσώπηση συμφερόντων.



Οι εργασίες του Φόρουμ ξεκίνησαν με την παρουσίαση των ευρημάτων έρευνας με θέμα: «Ακτινογραφώντας τους επαγγελματίες Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα - 2026», από τον κ. Πέτρο Ιωαννίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών About People, για να ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα ευρήματα της έρευνας με τη συμμετοχή του κ. Αντώνη Καρόκη, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων, MSD, της κ. Μαριάντζελας Οικονομοπούλου, Head of External Affairs & Patient Value Access - Greece, Cyprus & Malta, TAKEDA Hellas, και της κ. Κατερίνας Σιπητάνου, Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας BAT Hellas, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Μάλτα, ενώ ρόλο συντονιστή του πάνελ είχε ο κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, επικεφαλής της Public Affairs and Networks.



Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 2023, με τη συμμετοχή στελεχών Εταιρικών Υποθέσεων και τα ευρήματά της παρουσιάζονται στο AGORA – Corporate Affairs Forum.

Με τη συμμετοχή της κ. Ματίνας Κρέστα, Δικηγόρου, Chief Legal & Compliance Value Officer, Roche Hellas, του κ. Πέτρου Μίχου, Founder Searchlight Partners, της κ. Αγγελικής Πατρούμπα, Διευθύντριας Εταιρικών Σχέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης, COCA – COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, και με συντονίστρια την κ. Αντιγόνη Παπανικολάου, Head of Legal Affairs Greece, Cyprus & Malta, Corporate, External & Legal Affairs, Europe South Region, Microsoft, συζητήθηκε η σχέση μεταξύ Εταιρικών Υποθέσεων και Νομικού Τμήματος και, ειδικότερα, πού εντοπίζονται οι συνεργασίες και πού, ενδεχομένως, οι μεταξύ τους εντάσεις.



Η κ. Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs and Communications Officer, METLEN Energy & Metals, μίλησε, ακολούθως, για τη στρατηγική σημασία των Εταιρικών Υποθέσεων και, ειδικότερα, πώς περνάμε από τον έλεγχο της αφήγησης στη δημιουργία πραγματικής επιχειρηματικής αξίας.



Στη συνέχεια, ο κ. Νίκος Παπαθανασίου, Vice President Corporate Affairs, Strategy, Planning & Category Management, PMI, παρουσίασε πώς συνδυάζεται η τεχνολογία με την ανθρώπινη διάσταση της άσκησης επιρροής.



Ακολούθησε μια εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση ανάμεσα στον πρ. Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, και τον Καθηγητή Δημόσιας Πολιτικής του UCL, κ. David Coen, οι οποίοι συζήτησαν για τη διαφάνεια και την υπεύθυνη άσκηση επιρροής, με συντονιστή της συζήτησης τον δημοσιογράφο, κ. Απόστολο Μαγγηριάδη.

Στο πάνελ που ακολούθησε, η κ. Σοφία Καλογεράκη, Institutional Affairs Manager, ΔΕΣΦΑ, και η κ. Χρύσα Σπυροπούλου, Marketing & Communications Director, Affidea, με τον συντονισμό του κ. Γιάννου Μητσού, Διευθυντή Τομέα Θέσεων, ΣΕΒ, συζήτησαν σχετικώς με το πώς χτίζονται στην πράξη οι «γέφυρες» ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδιαιτέρως σε ένα περιβάλλον πολιτικής πόλωσης και επιδείνωσης της θεσμικής λειτουργίας.



Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρία με ευρωπαϊκή διάσταση, συζητήθηκε πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και οι διπλωματικοί μας θεσμοί, ειδικότερα η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., να συνεργαστούν πιο αποδοτικά, ώστε η Ελλάδα να έχει, στο μέτρο του δυνατού, μια ενιαία φωνή στις Βρυξέλλες. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Επικεφαλής της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., κ. Ιωάννης Βράιλας (με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα), ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., κ. Ευθύμιος Κωστόπουλος, ο κ. Τάσος Συκάκης, Director Goverrnment Affairs, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, και ο κ. Παύλος Χατζηδημητρίου, Head of Public Sector, Greece, Cyprus, & Malta, AMAZON WEB SERVICES, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο, κ. Νεκταρία Σταμούλη.



Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με πάνελ στο οποίο συζητήθηκε πώς η περιρρέουσα πολιτική αβεβαιότητα και οι ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές μπορεί να επηρεάζουν τους στόχους, τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης των Εταιρικών Υποθέσεων. Για το θέμα συζήτησαν ο κ. Γιάννης Γεωργακέλλος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, ο κ. Στέλιος Ζωντός, Πρόεδρος Δ.Σ., The Newtons Laboratory, Δ/νων Σύμβουλος, Gravity The Newtons, και ο κ. Χρήστος Τσόλκας, Managing Partner, Mountline Advisory, με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Νίκο Φιλιππίδη.

Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ιδρυτής του AGORA – Corporate Affairs Forum και επικεφαλής της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks, δήλωσε: «Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, αβεβαιότητα και συχνές ανατροπές, το AGORA – 4th Corporate Affairs Forum ανέδειξε τη μετάβαση του ρόλου των Εταιρικών Υποθέσεων σε στρατηγικό πυλώνα για τις επιχειρήσεις και τη σχέση τους με το δημόσιο περιβάλλον, καθώς και τη στρατηγική σημασία της υπεύθυνης, διαφανούς και τεκμηριωμένης παρέμβασης στην παραγωγή δημόσιων πολιτικών».



