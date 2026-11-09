Η συμμετοχή του Δικτύου ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών οργανισμών για την προώθηση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ανταγωνιστικότητα.

Με ενεργό συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της βιώσιμης βιομηχανίας, το CSR HELLAS έδωσε δυναμικό «παρών» στο European Sustainable Industry Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή του Δικτύου ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών οργανισμών για την προώθηση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα.

Ενίσχυση της συνεργασίας με το CSR Europe

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, Αλεξάνδρα Πάλλη Γιαννακοπούλου, και ο Διευθυντής του Δικτύου, Δρ. Νικόλαος Μέλιος, πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τη Monica Perez Lobo, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Europe.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Learning Lab: Από τη διαχείριση των πόρων στη βιομηχανική αξία

Ξεχωριστή στιγμή της συμμετοχής του CSR HELLAS αποτέλεσε η διοργάνωση θεματικού Learning Lab, με τίτλο: «From Resources to Resilience: Turning Water, Energy and Circularity into Industrial Value» Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η αποδοτική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ενεργειακή μετάβαση και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα.

Στο Learning Lab συμμετείχαν εκπρόσωποι δύο εταιρειών-μελών του CSR HELLAS, ο Θεόδωρος Σταθόπουλος, Chief Sustainability Officer and Green Business Development Manager της KAPACHIM, και η Νίνα Αργυροπούλου, Deputy Manager, Public Relations and Sustainability Department της PCT S.A. (Piraeus Container Terminal), παρουσιάζοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η KAPACHIM ανέδειξε τις δυνατότητες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού ή επιλεγμένων συστατικών από τη διαδικασία αντίστροφης ώσμωσης στην παραγωγή, συνδέοντας την κυκλική οικονομία με την αποδοτικότητα και τη βιομηχανική αξία.

Αντίστοιχα, η PCT S.A. παρουσίασε την προσέγγισή της στην ενεργειακή μετάβαση κρίσιμων υποδομών, αναδεικνύοντας τη σημασία των στοχευμένων παρεμβάσεων, της συνεργασίας και της παρακολούθησης μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Τη συζήτηση συντόνισε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, Αλεξάνδρα Πάλλη.

Ευρωπαϊκή δικτύωση και ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το CSR HELLAS συμμετείχε επίσης στη συνάντηση των εθνικών οργανισμών-εταίρων - NPO meeting του CSR Europe, εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή του Δικτύου, Δρ. Νικόλαο Μέλιο, και τη Μαρία-Σοφία Ανεγρόνου, Project Manager-Business Development.

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, ενίσχυσης των ευρωπαϊκών συνεργασιών και διερεύνησης νέων κοινών πρωτοβουλιών.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι εταιρειών-μελών και συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ, η Groupama Ασφαλιστική, η Motor Oil, η MANAGEMENT FORCE Group, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, η Sustainability Knowledge Group, η Yodiwo και το QualityNet Foundation, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη βιωσιμότητα.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Η συμμετοχή του CSR HELLAS στο European Sustainable Industry Summit 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Δικτύου στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ουσιαστικών ευρωπαϊκών συνεργειών. Ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, το CSR HELLAS συνεχίζει να ενισχύει τη διασύνδεση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, προωθώντας τη διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών που μετατρέπουν τη βιωσιμότητα σε επιχειρηματική και κοινωνική αξία.