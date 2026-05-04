Ο λόγος για το έργο του διακεκριμένου Νορβηγού φωτογράφου Sølve Sundsbø και του Ινδού δασκάλου της φωτογραφίας Raghu Rai.

Η Pirelli ανακοίνωσε ότι το Ημερολόγιο του 2027 θα έχει στο επίκεντρό του την Ινδία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Cal™, θα παρουσιάσει το έργο δύο διαφορετικών φωτογράφων: του διακεκριμένου Νορβηγού φωτογράφου Sølve Sundsbø και του Ινδού δασκάλου της φωτογραφίας Raghu Rai. Η πρόσφατη απώλεια του κ. Rai προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, καθώς και στην οικογένειά του. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο κ. Rai αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη του πρότζεκτ μέσα από μια πρωτότυπη σειρά φωτογραφιών, που αντικατοπτρίζουν την καταγωγή του και το προσωπικό του όραμα για την Ινδία στο Ημερολόγιο.

Η Pirelli και η οικογένεια Rai είναι αποφασισμένες να ολοκληρώσουν το μέρος του Ημερολογίου που δημιούργησε ο κ. Rai. Η κόρη του, Avani Rai, η ίδια διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος, έχει την τιμή να αναλάβει την υλοποίηση των προθέσεων του πατέρα της για τη συγκεκριμένη σειρά.

«Το έργο που δημιούργησε ο πατέρας μου για την Pirelli ήταν ένας φόρος τιμής στην Ινδία — συνδυάζοντας το όραμα μιας ολόκληρης ζωής με μια πιο σύγχρονη έκφραση των ανθρώπων και της πολυμορφίας της, κάτι που πάντοτε τον γοήτευε βαθιά. Δεν μπορώ να αντέξω τη σκέψη να μείνει ανεκπλήρωτο. Το να του δώσω ζωή είναι κάτι βαθιά προσωπικό, σαν να μπαίνω στο βλέμμα του και στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε την Ινδία μέσα από τον φακό του. Η φωτογραφία ήταν το δώρο του σε μένα — όχι μόνο ως τέχνη, αλλά ως τρόπος θέασης του κόσμου — και σε αυτό βρήκαμε έναν σιωπηλό, βαθύ δεσμό. Το να συνεχίσω αυτό το έργο μοιάζει σαν ένας τρόπος να παραμείνω κοντά του, να κρατήσω ένα κομμάτι του ζωντανό μέσα μου», δήλωσε η Avani Rai.

Παράλληλα, η Pirelli είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που προσκαλεί ξανά τον Sølve Sundsbø, ο οποίος φωτογράφισε το Cal™ 2026, ώστε να προσφέρει μια δεύτερη οπτική στο Ημερολόγιο του 2027. Η ευαισθησία και η καινοτόμος αισθητική του έργου του Sundsbø, σε συνδυασμό με τη βαθιά προσωπική εμπειρία της κ. Rai στον τόπο της και τη στενή γνώση του έργου του πατέρα της, θα προσφέρουν δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες πάνω σε αυτήν την εξαιρετική χώρα.

«Είναι μεγάλη τιμή να προσκληθώ ξανά να συμβάλω στο Ημερολόγιο Pirelli. Χαίρομαι πολύ που το κάνω δίπλα στην Avani Rai και αποτίοντας φόρο τιμής στην κληρονομιά του πατέρα της. Είναι μια καθοριστική ευκαιρία να εξερευνήσουμε την Ινδία. Και οι δύο θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τιμήσουμε τη χώρα και τη μνήμη του κ. Rai μέσα από αυτή τη συνεργασία.»