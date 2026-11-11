Η πανελλαδική εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εμπλουτίζεται θεματικά και επεκτείνεται ηλικιακά.

Με ρεκόρ συμμετοχών, 80 σχολεία από 60 πόλεις της Ελλάδας, ξεκινά η φετινή εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ECOMOBILITY 2026–2027, που υλοποιείται από τον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, για 23η χρονιά.

Η πανελλαδική εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εμπλουτίζεται θεματικά και επεκτείνεται ηλικιακά.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν γυμνάσια, ειδικά σχολεία και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ), μελετάται η βιώσιμη κινητικότητα και η ειδική θεματική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και εφαρμόζεται επίσης από μαθητές λυκείου. Παράλληλα, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ECOMOBILITY Kids για νηπιαγωγεία και μαθητές του δημοτικού.

Στα πλαίσια του εθελοντικού προγράμματος ECOMOBILITY, οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πόλης τους με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο προσανατολισμό, συνδέοντας τις δράσεις τους με 7 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ερευνούν τα προβλήματα μετακίνησης στις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργούν την ενεργό πολιτειότητα και γίνονται οι πρεσβευτές προτάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη τους. Οι ECOMOBILITY Ambassadors παράλληλα, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα και τον εθελοντισμό ενώ αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία και διεξάγοντας διάλογο με τις τοπικές αρχές. Καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, υποστηρίζονται από 30 και πλέον επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, που πλαισιώνουν το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής του ECOCITY.

Οι ECOMOBILITY Ambassadors 2026–27 θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους τον Μάρτιο 2027 και στο ECOMOBILITY Forum που θα πραγματοποιηθεί μαζί με την απονομή διακρίσεων τον Απρίλιο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.