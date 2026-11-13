Με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου μια βιωματική εκδήλωση, όπου μαθητές, δημοσιογράφοι και επιστήμονες συνεργάζονται για την ανάδειξη τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Η Πάτρα γίνεται σημείο συνάντησης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και επιστημόνων την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στην ημερίδα «Next Gen Reporters: Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 14:30, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την ημερίδα συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικός χειριστής του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment – YRE), και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, συντονιστής του Δικτύου. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχεδιασμένη ως ένα ζωντανό μαθητικό newsroom, η εκδήλωση δίνει στους νέους ενεργό ρόλο ως ερευνητές/τριες, δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου. Με αφετηρία περιβαλλοντικές ιστορίες από τον τόπο τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα θέσουν ερωτήματα, θα αναζητήσουν αξιόπιστες πηγές και θα διερευνήσουν πώς ένα τοπικό ζήτημα μπορεί να μετατραπεί σε τεκμηριωμένο δημοσιογραφικό θέμα.

Από το τοπικό ζήτημα στο δημοσιογραφικό θέμα

Μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αναδείξουν περιβαλλοντικές ιστορίες από την καθημερινότητά τους και θα γνωρίσουν πώς η παρατήρηση και η έρευνα μπορούν να γίνουν η αφετηρία για ένα τεκμηριωμένο δημοσιογραφικό θέμα. Η αναζήτηση και η αξιολόγηση πηγών και πληροφοριών θα αποτελέσουν βασικό μέρος αυτής της διαδικασίας, μέσα από τη συνεργασία με δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες.

Έρευνα και δημιουργία περιεχομένου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε θεματικά Newsroom Zones και δράσεις Media Lab, όπου οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο με εργαλεία όπως η αφήγηση, το podcast και το άρθρο. Μέσα από την ομαδική εργασία θα καλλιεργήσουν δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας και επικοινωνίας, δίνοντας τη δική τους φωνή στα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τις τοπικές τους κοινότητες.

Ενημέρωση με αξιοπιστία και ευθύνη

Η δημοσιογραφική δεοντολογία, η παραπληροφόρηση και η αξιοπιστία των πηγών θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο της ημερίδας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα προβληματιστούν γύρω από τη σύγχρονη επικοινωνία περιβαλλοντικών ζητημάτων και τον ρόλο της μαθητικής δημοσιογραφίας στην ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενισχύσει την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών και να αποτελέσει αφετηρία για μια ενεργή κοινότητα νέων ανθρώπων που παρατηρούν το περιβάλλον γύρω τους, ερευνούν, θέτουν ερωτήματα και κάνουν τις ιστορίες του τόπου τους ορατές.

Για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας με αδιάλειπτη δράση από το 1951 για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι επίσης, από το 1992, ο εθνικός χειριστής των διεθνών προγραμμάτων του Foundation for Environmental Education (FEE) στην Ελλάδα, από τα οποία τρία, τα «Οικολογικά Σχολεία», οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και το «Μαθαίνω για τα Οικοσυστήματα και τα Δάση», αφορούν την εκπαίδευση, και δύο, η «Γαλάζια Σημαία» και το «Green Key» αφορούν τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα.

Για το Δίκτυο Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment – YRE) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζεται διεθνώς από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education FEE), με εθνικό χειριστή στην Ελλάδα την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.To Δίκτυο ευθυγραμμίζεται με τον 4ο Πυλώνα της Σύμπραξης για την Πράσινη Εκπαίδευση της UNESCO σχετικά με τις πράσινες κοινότητες. Μέσα από άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο, οι νέοι ερευνούν τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, προτείνουν λύσεις και ενημερώνουν την κοινότητά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας.

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Αχαΐας άρχισε τη λειτουργία του το 1991 και κατέχει (μαζί με την αντίστοιχη Πρωτοβάθμια) την ιστορική πρωτοπορία στην εισαγωγή και συστηματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως, το 1993 ιδρύθηκε και λειτούργησε στην Κλειτορία Αχαΐας το πρώτο ΚΠΕ της χώρας ανοίγοντας, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το δρόμο για τη δικτύωση των σχολείων, την παραγωγή του πρώτου οργανωμένου εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση των καθηγητών/τριών σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Έκτοτε, έχει εκπονηθεί ένας τεράστιος αριθμός επιμορφωτικών δράσεων και περιβαλλοντικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, έχουν αναπτυχθεί τοπικά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα, ένα μεγάλο πλέγμα συνεργασιών με κυβερνητικούς και μη φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, ΚΕΠΕΑ, Πανεπιστημιακή κοινότητα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της ΔΔΕ Αχαΐας αποτελεί το Συντονιστή του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment – YRE), του οποίου εθνικός χειριστής είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).