Σε συνδιοργάνωση με την Enterprise Greece

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), σε συνδιοργάνωση με την Enterprise Greece, ανακοίνωσε την ελληνική συμμετοχή στη Gamescom 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση video games στην Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς.

Καθώς η βιομηχανία των video games αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της δημιουργικής οικονομίας, με παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εγχώρια παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών. Σε αυτή την προσπάθεια η ελληνική Εθνική Αποστολή έχει στο πλευρό της σημαντικούς χορηγούς και θεσμικούς εταίρους, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος video games.

Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Αποστολής στη Gamescom 2026 είναι η ΔΕΗ, η οποία επενδύει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών νέας γενιάς και, μέσω του ΔΕΗ Fiber, προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες download και upload, αξιόπιστη συνδεσιμότητα και χαμηλό latency. Υποδομές που συμβάλλουν καθοριστικά στη βέλτιστη εμπειρία online video gaming, στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και συνολικότερα στην ψηφιακή ψυχαγωγία.

Στρατηγικός Εταίρος είναι η Endeavor Greece, η οποία υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και διεθνώς, ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή της παρουσία.

Η AEGEAN συμμετέχει ως Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη παρουσία της Εθνικής Αποστολής ενώ παράλληλα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υποστηρίζει την πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ελληνικής βιομηχανίας τεχνολογίας με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και τη δημιουργική οικονομία.

Στο πλευρό της ελληνικής συμμετοχής βρίσκονται επίσης ο Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA) και το iGDA Chapter of Greece, οι δύο θεσμικοί φορείς του κλάδου ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η παρουσία της Ελλάδας στη Gamescom 2026 υποστηρίζεται από το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του ΕΚΚΟΜΕΔ. Η Εθνική Αποστολή πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποκτά ο κλάδος των video games ως αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν εννέα ελληνικά indie studios με ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη έργα, αναδεικνύοντας το εύρος και την ποιότητα της εγχώριας δημιουργίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τίτλους που εκτείνονται από action RPGs και narrative adventures έως εξειδικευμένα εργαλεία και πλατφόρμες για game developers και gamers.

Με τη συμμετοχή της στη Gamescom 2026 και με τη συμβολή των χορηγών, των θεσμικών εταίρων και της Ελληνικής Πολιτείας, η Ελλάδα ενισχύει το αποτύπωμά της στη διεθνή αγορά των video games, προβάλλοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τις προοπτικές ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου κλάδου.