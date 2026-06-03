Η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα λειτουργεί ως βασικός ψηφιακός κόμβος ενημέρωσης, πρόσβασης και διασύνδεσης με το οικοσύστημα.σία που αποτυπώνει τη μετεξέλιξη του οργανισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) παρουσίασε τη νέα του εταιρική ταυτότητα και την αναβαθμισμένη του ιστοσελίδα. Η νέα ψηφιακή παρουσία του οργανισμού δεν αποτελεί απλώς μια ανανέωση εικόνας. Εκφράζει ένα ΕΛΚΑΚ πιο ώριμο, πιο σαφές ως προς τον ρόλο του και πιο έτοιμο να υπηρετήσει το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας της χώρας.

Στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του, το ΕΛΚΑΚ επικεντρώθηκε στη θεσμική και επιχειρησιακή του συγκρότηση καθώς και την κατανόηση των δυνατοτήτων του εγχώριου οικοσυστήματος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαμόρφωσε πιο καθαρά την αποστολή του: να επιταχύνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών που ενισχύουν την ασφάλεια της χώρας και στηρίζουν την παραγωγική και τεχνολογική της βάση. Σήμερα, η νέα του ταυτότητα αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση - από τη φάση της συγκρότησης σε μια φάση μεγαλύτερης σαφήνειας, εξωστρέφειας και στρατηγικού προσανατολισμού.

Ο Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ δήλωσε: «Η νέα μας ταυτότητα και η αναβαθμισμένη μας ιστοσελίδα εκφράζουν ένα ΕΛΚΑΚ με πιο καθαρή θέση, πιο σαφή κατεύθυνση και πιο ισχυρό ρόλο. Ένα ΕΛΚΑΚ που ξέρει τι καλείται να αλλάξει - και είναι έτοιμο να το κάνει. Και που επιλέγει να το κάνει με συνέπεια, φιλοδοξία και αίσθηση εθνικής ευθύνης.»

Η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα λειτουργεί ως βασικός ψηφιακός κόμβος ενημέρωσης, πρόσβασης και διασύνδεσης με το οικοσύστημα. Με σύγχρονη δομή, καλύτερη εμπειρία χρήστη και υποστήριξη πολλών γλωσσών, προσφέρει ένα πιο λειτουργικό και προσβάσιμο περιβάλλον για επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές, startups, στρατιωτικές ακαδημίες και δημόσιους φορείς. Η μετεξέλιξη και αναβάθμισή της αντανακλά επίσης τις ανάγκες και τις τάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στόχος της είναι να κάνει πιο σαφείς τις διαδρομές, τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που αναπτύσσει το ΕΛΚΑΚ.





Παράλληλα, η νέα ψηφιακή παρουσία ενισχύει τη διεθνή εικόνα του οργανισμού, την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος και τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη της αμυντικής καινοτομίας.





Για περισσότερες πληροφορίες: www.elkak.gr