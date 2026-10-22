Η έρευνα της διαΝΕΟσις και της Deloitte ανέδειξε την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας από την ουσιαστική ενσωμάτωσή της στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Την ανάγκη η βιωσιμότητα να περάσει από τις δεσμεύσεις στην πράξη, ενσωματώνοντας μετρήσιμους στόχους και ουσιαστική λογοδοσία στην επιχειρηματική στρατηγική, ανέδειξε το 24ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Βιωσιμότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τίτλο «People Impact Business: Where Values Meet Value», που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κλιματικών και ενεργειακών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, το συνέδριο έφερε στο προσκήνιο τη σύνδεση της επιχειρηματικής επιτυχίας με την υπεύθυνη ηγεσία, την εμπιστοσύνη και τον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κοινό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι η βιωσιμότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια παράλληλη εταιρική δράση ή μια υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής λειτουργίας και της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας.

Στην έναρξη του συνεδρίου, ο Ηλίας Σπιρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν αλληλένδετες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Γιάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ανέδειξε τη σημασία της συνέπειας ανάμεσα στις εταιρικές αξίες και στις καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Από την πλευρά του, ο Πάκης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Βιωσιμότητας του Επιμελητηρίου, επανέφερε τη συζήτηση στο θεμελιώδες στοιχείο κάθε βιώσιμης μετάβασης: τους ανθρώπους.

Από τη στρατηγική στην εφαρμογή

Η έρευνα της διαΝΕΟσις και της Deloitte ανέδειξε την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας από την ουσιαστική ενσωμάτωσή της στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασε η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της diaNEOsis, το 57,2% των Ελλήνων θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, ακόμη και με οικονομικό κόστος. Ωστόσο, όταν καλούνται να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας, το 76,3% επιλέγει την οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη δυσκολία μετατροπής των αξιών σε πράξη. Αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Partner, Sustainability Leader και Energy, Resources & Industrials Industry Leader της Deloitte Ελλάδος, επισήμανε ότι μόλις το 31% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει ενσωματώσει πλήρως τη βιωσιμότητα στην εταιρική στρατηγική, την κατανομή κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων, έναντι 47% διεθνώς.

Στη συζήτηση για την επιχειρηματική ηγεσία και τη μακροπρόθεσμη αξία, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Ευγενίδη, ανέδειξε τον ανθρώπινο παράγοντα ως βασικό στοιχείο αποτελεσματικής ηγεσίας, τονίζοντας ότι η ουσιαστική επιτυχία δεν συνδέεται με την προσωπική προβολή, αλλά με την προσήλωση της ομάδας στον κοινό στόχο, την αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και την υπερηφάνεια των ανθρώπων για το έργο τους. Στην ίδια θεματική ενότητα, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως εργαλείο επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, με δυνατότητες μείωσης του λειτουργικού κόστους και καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Ο Νίκος Λούλης, Πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, υπογράμμισε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία τόσο για τις ίδιες όσο και για τους καταναλωτές και την κοινωνία. Η Όλγα Βαγενά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της BIC Violex, εστίασε στη σημασία της συνεργασίας με τους προμηθευτές και της ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στους κοινούς στόχους και στην αμοιβαία υποστήριξη.

Βιώσιμη κατανάλωση με επίκεντρο τον άνθρωπο

Οι συζητήσεις για τη βιώσιμη κατανάλωση ανέδειξαν ότι οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές των πολιτών. Η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari, επισήμανε ότι η οικονομική ανασφάλεια περιορίζει την προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν περισσότερο για βιώσιμα προϊόντα. Ο Ηλίας Δεμιάν, επικεφαλής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Οικονομίας του ΙΟΒΕ, ανέδειξε την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα των νοικοκυριών, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών. Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Hellas, υπογράμμισε ότι η βιώσιμη επιλογή πρέπει να γίνει προσιτή και προσβάσιμη σε όλους, ενώ ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Total Quality (SHEQA), Food Safety & Dairy Affairs Manager της FrieslandCampina Hellas, ανέδειξε τη σημασία της διαφάνειας και της αξιόπιστης πληροφόρησης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν ουσιαστικά τους ισχυρισμούς των προϊόντων.

Εμπιστοσύνη και διαφάνεια στην εποχή της πληροφορίας

Η εμπιστοσύνη αποτέλεσε κεντρικό θέμα και στη συζήτηση για την επικοινωνία, την επιρροή και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Η Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, συνέδεσε τη διαφάνεια με τη δυνατότητα των χρηστών να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Η Elisabeth Calbari, ιδρύτρια και Corporate Neurosciences Psychologist της Self Balance, εστίασε στην ανάγκη συνεπούς επικοινωνίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους, από τους εργαζομένους έως τους επενδυτές. Η Ελένη Δοντά, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, ανέδειξε την ειλικρίνεια ως θεμέλιο της εμπιστοσύνης και τη διαφάνεια ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της πληροφορίας από τον καταναλωτή. Η Χαρά Κοντοχρήστου, Content Creator, αναφέρθηκε στην ανάγκη οι influencers να συνδυάζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας με τις ανάγκες της αγοράς, διασφαλίζοντας υπεύθυνη και διαφανή επικοινωνία προς το κοινό τους.

Μέσα ενημέρωσης, τεχνητή νοημοσύνη και κρίση εμπιστοσύνης

Η κρίση εμπιστοσύνης επεκτείνεται και στο περιβάλλον της ενημέρωσης, όπου η παραπληροφόρηση και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προκλήσεις. Ο Νίκος Παναγιώτου, Καθηγητής στη Σχολή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, ανέδειξε τους κινδύνους που συνδέονται με την αλλαγή των συνηθειών ενημέρωσης της νέας γενιάς και την εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων. Ο Βασίλης Μουρδουκούτας, Chief Strategy & Growth Officer του V+O Group | SEC Newgate, περιέγραψε τη διευρυμένη κρίση δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς και στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η Μαριάννα Κακαουνάκη, δημοσιογράφος της «Καθημερινής», υπογράμμισε ότι η κρίση αυτή αποτελεί και ευκαιρία για τα μέσα να επανασυνδεθούν ουσιαστικά με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας.

Τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ο μετασχηματισμός της εργασίας αποτέλεσαν επίσης κεντρικούς άξονες του συνεδρίου. Ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, Καθηγητής Πρακτικής στο University of York Europe Campus, υπογράμμισε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την ποιότητα της ζωής και την επαγγελματική επιτυχία, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να υποκαθιστά τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η Μαρία Φιλίππου, Partner και Chief People Officer της PwC Greece, εστίασε στη διαχείριση της μετάβασης στη νέα εποχή της εργασίας, τονίζοντας την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους των εργαζομένων και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. Η Σμαράγδη Ταλάκη, Head of Human Resources & ESG της Uni-Pharma, ανέδειξε τη σημασία μιας εταιρικής κουλτούρας που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την προσαρμογή στην αλλαγή, ενώ η Βασιλική Καβαλλιεράτου, Engagement Partner της N2Growth, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της ανθρώπινης ηγεσίας στον επανασχεδιασμό του μέλλοντος της εργασίας. Από την πλευρά της δημόσιας πολιτικής, ο Βασίλης Καρκατζούνoυνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, αναφέρθηκε στις προκλήσεις εφαρμογής του ευρωπαϊκού AI Act και στην ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Η Αντιγόνη Παπανικολάου, Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, επισήμανε ότι η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στη χρήση εργαλείων, αλλά προϋποθέτει κριτική αξιολόγηση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων τους.

Η φωνή της επόμενης γενιάς

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του συνεδρίου ήταν η παρουσία του Βίκτωρα Γιαννικόπουλου, μόλις 15 ετών, μαθητή του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση «A Purposeful Future: The Next Generation’s Call to Action». Με καθηλωτική παρουσία και μια προσέγγιση που συνδύασε την επιστημονική περιέργεια με τη δύναμη της φαντασίας, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση για το μέλλον, υπενθυμίζοντας ότι η βιωσιμότητα αφορά πρωτίστως τις επόμενες γενιές και τον κόσμο που διαμορφώνουμε για αυτές. «Αυτό που με συναρπάζει με την αστροφυσική είναι ότι πίσω από κάθε ερώτημα υπάρχει και ένα ακόμα. Ο ρομαντισμός γεννά το ερώτημα και οι επιστήμες διερευνούν τη λύση», ανέφερε, σε μια χαρακτηριστική τοποθέτηση που συνέδεσε την αναζήτηση της γνώσης με την ανάγκη να παραμένουμε ανοιχτοί σε νέα ερωτήματα και δυνατότητες. Κλείνοντας το συνέδριο, η Αργυρώ Χιώτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικότητας και της κοινής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και η συνάντηση διαφορετικών φωνών μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες και προοπτικές.

Το 24ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Βιωσιμότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου επιβεβαίωσε ότι η μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία δεν μετριέται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. Προϋποθέτει υπεύθυνες αποφάσεις, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους. Γιατί η δημιουργία διαρκούς αξίας ξεκινά όταν οι εταιρικές αξίες μετατρέπονται σε καθημερινή πρακτική και θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.