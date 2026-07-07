Με αφορμή τη νέα καμπάνια των Amita Lemonades.

Μία δημιουργική ιδέα που μετατράπηκε σε ένα ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα στην πόλη σχεδίασε και υλοποίησε η Momentum Athens / McCann Greece, με αφορμή τη νέα καμπάνια των Amita Lemonades.

Στην οδό Καλλιρόης 120, στο Κουκάκι, σε μία έκταση 2,5 στρεμμάτων, φυτεύτηκαν 50 νέες λεμονιές, δημιουργώντας τον πρώτο δημοτικό μονοποικιλιακό λεμονόκηπο της Αθήνας. Ένα έργο που φιλοδοξεί να προσφέρει περισσότερο πράσινο, δροσιά και ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, με την ευγενική χορηγία και υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Η Momentum Athens, βρέθηκε πίσω από την ιδέα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του έργου, καθώς και του launch event. Τα εγκαίνια του πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και στελεχών του Δήμου Αθηναίων, εκπροσώπων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, influencers και πλήθους κατοίκων, οι οποίοι αγκάλιασαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και χαρά τη δημιουργία του νέου αυτού αστικού χώρου πρασίνου.

Στο πλαίσιο της ίδιας ιδέας και πρωτοβουλίας, για μία πιο πράσινη και βιώσιμη πόλη, με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και πάλι σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα μπολιάσματος νεραντζιών, ώστε να μετατραπούν σε λεμονιές, στην περιοχή του Γκύζη.