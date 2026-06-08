Oυσιαστική πράξη στήριξης προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της παραμεθορίου.

Με σταθερή προσήλωση στη στήριξη της νέας γενιάς και με τη βεβαιότητα ότι η γνώση και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους μαθητές της χώρας, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οκτώ σχολικές μονάδες παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΤ αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της παραμεθορίου.

Μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΕΡΤ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και στη νέα γενιά.

Τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που παρέλαβαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι τα εξής: τα δημοτικά σχολεία στο Καλπάκι, στον Παρακάλαμο, στο Δελβινάκι, στην Πωγώνιανη, στο Κεφαλόβρυσο, στην Κόνιτσα και στα Πράμαντα, καθώς και το Γυμνάσιο-Λύκειο Δολιανών.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέδωσε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή για τη στήριξη των σχολείων αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης της ΕΡΤ.

«Θεωρούμε χρέος μας», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος, «να στεκόμαστε δίπλα στις ακριτικές κοινωνίες και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Η στήριξη της νέας γενιάς και η ενδυνάμωση των σχολικών κοινοτήτων της περιφέρειας αποτελούν βασική προτεραιότητα της ΕΡΤ. Ευχόμαστε οι υπολογιστές αυτοί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο γνώσης, δημιουργίας και προόδου για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών του νομού Ιωαννίνων».