Η Madeleine Boyd στη νέα θέση της Senior Vice President, Global Brand Communications

Η Estée Lauder Companies τοποθέτησε τη Madeleine Boyd στη νέα θέση της Senior Vice President, Global Brand Communications, ενισχύοντας τη στρατηγική της γύρω από το consumer storytelling και τη συνεργασία με creators. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η Boyd θα δημιουργήσει και θα ηγηθεί μιας ενιαίας παγκόσμιας ομάδας brand communications, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής για το χαρτοφυλάκιο prestige beauty brands του ομίλου.

Προέρχεται από την Together Group, όπου ήταν επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα beauty και wellness. Νωρίτερα εργάστηκε για σχεδόν επτά χρόνια στην Karla Otto, φτάνοντας στη θέση της Senior Vice President, Global Beauty and Wellness. Στο παρελθόν είχε επίσης αναλάβει ρόλους στο brand marketing, στο digital content και στη δημοσιογραφία για τη MECCA και τη Vogue Australia.

Η Meridith Webster, Chief Communications and Public Affairs Officer της Estée Lauder Companies, τόνισε ότι η Boyd συνδυάζει στρατηγική εμπειρία, πολιτισμική αντίληψη και βαθιά γνώση του σύγχρονου καταναλωτή ομορφιάς. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ενιαίας επικοινωνιακής κατεύθυνσης, των earned media, της πολιτισμικής συνάφειας και του creator engagement. Η τοποθέτησή της τίθεται σε ισχύ στις 20 Ιουλίου.