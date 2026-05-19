Η Euroleague Basketball παρουσίασε την επίσημη συλλεκτική capsule collection που σχεδίασε η adidas για το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad. Η συλλογή περιλαμβάνει μια premium σειρά προϊόντων που τιμά τη διοργάνωση, την πόλη που τη φιλοξενεί, καθώς και τις ομάδες που συμμετέχουν: Ολυμπιακός Πειραιώς, Valencia Basket, Real Madrid και Fenerbahce Beko Istanbul.

Η συλλογή adidas EuroLeague Final Four Athens 2026 αποτυπώνει την ενέργεια της διοργάνωσης, την κουλτούρα της πόλης-οικοδέσποινας και την ταυτότητα των ομάδων της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία επίσημων προϊόντων για φιλάθλους από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Συνδυάζοντας την κληρονομιά του μπάσκετ εντός παρκέ με σύγχρονο streetwear σχεδιασμό, η σειρά από μπλούζες, καπέλα, κασκόλ και τσάντες προσφέρει στους φιλάθλους μεγάλη ποικιλία επιλογών που γιορτάζουν την κορυφαία διοργάνωση συλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται:

Μπλουζάκι Athens 2026 , με λεπτομερή γραμμική εικονογράφηση της πόλης

, με λεπτομερή γραμμική εικονογράφηση της πόλης Μπλουζάκι με σχέδιο του τροπαίου, με επίκεντρο το εμβληματικό τρόπαιο της EuroLeague

με επίκεντρο το εμβληματικό τρόπαιο της EuroLeague Καπέλο με το λογότυπο του Final Four, διαθέσιμο σε ανοιχτές και σκούρες αποχρώσεις

διαθέσιμο σε ανοιχτές και σκούρες αποχρώσεις Κασκόλ Final Four, σχεδιασμένο σε βαθιούς μπλε τόνους με τη σήμανση της διοργάνωσης

σχεδιασμένο σε βαθιούς μπλε τόνους με τη σήμανση της διοργάνωσης Τσάντα Final Four, που ολοκληρώνει τη lifestyle συλλογή

που ολοκληρώνει τη lifestyle συλλογή Μπλουζάκι Final Four με τα λογότυπα των ομάδων, ένα για καθεμία από τις τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες, με κόκκινη βάση για τον Ολυμπιακό, πορτοκαλί για τη Valencia, λευκή για τη Real Madrid και μπλε για τη Fenerbahce

Οι φίλαθλοι στην Αθήνα θα μπορούν να αγοράσουν τη συλλογή από διάφορα κεντρικά σημεία, μεταξύ των οποίων τα περίπτερα επίσημων προϊόντων στην αρένα του Telekom Center, το περίπτερο της adidas στο Final Four FanZone, καθώς και το adidas Store Athens στο κέντρο της πόλης (Ερμού 44).

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Final Four, δίνοντας στους υποστηρικτές την ευκαιρία να κρατήσουν ένα αναμνηστικό από τη διοργάνωση, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.