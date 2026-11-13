Βασικό μέρος της συνεργασίας αποτελεί η πρωτοβουλία «Motorola Magic Moment», μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ψηφίζουν τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της EuroLeague, όπως καρφώματα και καθοριστικές ασίστ.

Η Euroleague Basketball και η Motorola ανανεώνουν τη συνεργασία τους για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, ενισχύοντας μια σχέση που έχει εξελιχθεί πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγίας. Η κοινή τους προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσω του μπάσκετ.

Βασικό μέρος της συνεργασίας αποτελεί η πρωτοβουλία «Motorola Magic Moment», μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ψηφίζουν τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της EuroLeague, όπως καρφώματα και καθοριστικές ασίστ. Η συγκεκριμένη δράση έχει συγκεντρώσει 457 εκατομμύρια προβολές, δίνοντας στο κοινό ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των σημαντικότερων στιγμών της διοργάνωσης.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Bouncing for Good», σε συνεργασία με το κοινωνικό πρόγραμμα «One Team» της Euroleague Basketball, η Motorola στηρίζει παιδιά και ευάλωτες κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Από το 2024, η πρωτοβουλία έχει προσεγγίσει περισσότερα από 1.000 παιδιά σε 12 σχολεία, σε πόλεις όπως η Αθήνα, το Βελιγράδι, η Βαλένθια και η Μπολόνια. Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά εργαστήρια με επίκεντρο το μπάσκετ, δωρεές αθλητικού εξοπλισμού και τεχνολογική υποστήριξη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 αθλητών ως πρεσβευτών.

Με την ανανέωση της συμφωνίας, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να συνεχίσουν τις δράσεις που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο άθλημα και παράλληλα αξιοποιούν τη δύναμη του μπάσκετ για την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Euroleague Basketball και η Motorola ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την ανανέωση της συνεργασίας τους για μία ακόμη σεζόν, επεκτείνοντας μια σχέση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο προβεβλημένες και ουσιαστικές συνεργασίες της διοργάνωσης, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η νέα συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δυναμική μιας συνεργασίας που έχει ξεπεράσει το παραδοσιακό μοντέλο χορηγίας, μετατρεπόμενη σε μια πραγματική σύμπραξη, η οποία φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας της Motorola. Δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ψηφίζουν, να μοιράζονται και να ξαναζούν αξέχαστες στιγμές μπάσκετ, ενισχύοντας παράλληλα τον δεσμό τους με την μπασκετική κοινότητα, η Motorola συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων και στην εμβάθυνση της σχέσης τους με το άθλημα.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Motorola για τέταρτη συνεχή σεζόν», δήλωσε ο Gawain Davies, Εμπορικός Διευθυντής της Euroleague Basketball. «Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σεζόν, είδαμε αυτή τη σχέση να εξελίσσεται σε μια πραγματική σύμπραξη, η οποία συνδυάζει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την εμπλοκή των φιλάθλων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, μέσω του προγράμματός μας “One Team”. Η Motorola συμμερίζεται τη φιλοδοξία μας να καινοτομούμε διαρκώς και να αξιοποιούμε τη δύναμη του μπάσκετ για να συνδεθούμε με κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, επιφέροντας θετικό αντίκτυπο. Ανυπομονούμε να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε επιτύχει από κοινού».

«Το μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που εμπνέει, συνδέει και φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ξεπερνώντας σύνορα και γενιές», δήλωσε η Daniela Idi, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Motorola για την Ευρώπη και την περιοχή META. «Στη Motorola, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε αυτό που αγαπούν, και η συνεργασία μας με την Euroleague Basketball αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα αυτού του οράματος στην πράξη. Καθώς εισερχόμαστε στην τέταρτη σεζόν της κοινής μας πορείας, είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξέχαστες εμπειρίες για τους φιλάθλους, γιορτάζοντας το πάθος που καθιστά το μπάσκετ τόσο ξεχωριστό, και αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού και της τεχνολογίας για να επιφέρουμε ουσιαστική αλλαγή στις κοινότητες σε όλη την Ευρώπη».

Από την έναρξή της, η συνεργασία της Motorola επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες: τη σύνδεση της κοινότητας του μπάσκετ μέσω της τεχνολογίας και την κοινωνική προσφορά.

Η προώθηση της καινοτομίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των φιλάθλων, αποτέλεσε κοινή προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές. Η τεχνολογία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι και στις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Motorola Magic Moment» — μια πρωτοβουλία όπου οι ίδιοι οι φίλαθλοι ψηφίζουν τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν. Η δράση αυτή αναδεικνύει τις πιο συναρπαστικές στιγμές της EuroLeague —από εντυπωσιακά καρφώματα μέχρι καθοριστικές ασίστ— μετατρέποντας μια βράβευση σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα κάθε αγωνιστικής. Με 457 εκατομμύρια προβολές (impressions), η πρωτοβουλία ενισχύει τη συμμετοχή των φιλάθλων, προσκαλώντας τους να ξαναζήσουν και να ψηφίσουν τις φάσεις που καθορίζουν κάθε σεζόν της EuroLeague.

Το «Bouncing for Good», το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης «One Team» της Euroleague Basketball, έχει διευρύνει τη συνεργασία αυτή πέρα ​​από τα όρια του γηπέδου. Από την έναρξή της, η πρωτοβουλία έχει φέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια με βάση το μπάσκετ, δωρεές εξοπλισμού και τεχνολογική υποστήριξη σε σχολεία και κοινωνικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Από το 2024, το πρόγραμμα έχει προσεγγίσει περισσότερα από 1.000 παιδιά σε 12 διαφορετικά σχολεία, προερχόμενα από ευάλωτες κοινότητες σε πόλεις όπως το Βελιγράδι, η Βαλένθια, η Μπολόνια και η Αθήνα.

Συνδυάζοντας πρωινά εργαστήρια –υπό την καθοδήγηση προπονητών του «One Team»– με απογευματινές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν δωρεές σχετικές με το μπάσκετ, το πρόγραμμα έχει κινητοποιήσει περισσότερους από 30 πρεσβευτές-αθλητές, μεταξύ των οποίων οι Σάσα Βεζένκοφ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τσίμα Μονέκε και Ντάνιελ Χάκετ. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, διευρύνοντας το αποτύπωμά του με κάθε νέα σεζόν.

Η ανανεωμένη συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ώστε να ενδυναμώσουν το οικοσύστημα του αθλήματος μέσω της τεχνολογίας αιχμής της Motorola. Παράλληλα, στοχεύει στο να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι –συνεχίζοντας την ενέργεια «Motorola Magic Moment»– και να διευρύνει τον θετικό αντίκτυπο του μπάσκετ στις κοινότητες ανά την ήπειρο, μέσω της συνέχισης της πρωτοβουλίας «Bouncing for Good», με δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για όλη την τρέχουσα σεζόν.

Καθώς η συνεργασία εισέρχεται στην τέταρτη συνεχόμενη σεζόν της, η Motorola και η Euroleague Basketball θα συνεχίσουν να αναζητούν νέους τρόπους για να συνδεθούν με τους φιλάθλους, να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και να μεταδώσουν τις αξίες του μπάσκετ σε κοινά σε όλη την Ευρώπη”.

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