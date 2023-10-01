Γιατί η αποτελεσματική επικοινωνία δεν έρχεται σε ένα μέγεθος.

Στην επικοινωνία δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να λειτουργεί για όλους. Αυτό που έχει σημασία για μια ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από τις προτεραιότητες ενός τουριστικού οργανισμού ή μιας εταιρείας τεχνολογίας. Διαφορετικές αγορές, διαφορετικά κοινά, διαφορετικές προκλήσεις.

Στην Extrovert, από το 2012, έχουμε μάθει ότι η καλή επικοινωνία δεν ξεκινά μόνο από το τι θέλει να πει μια εταιρεία. Ξεκινά από το ποιον θέλει να προσεγγίσει, τι τον ενδιαφέρει και γιατί θα έδινε σημασία σε όσα έχει να πει.

Different industries. Different stories.

Η γνώση κάθε κλάδου είναι για εμάς απαραίτητη. Όχι μόνο για να μιλάμε τη γλώσσα του, αλλά για να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του και να βρίσκουμε τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας.

MARITIME | POSIDONIA

Η επικοινωνία ενός διεθνούς ναυτιλιακού θεσμού.

Η διαχρονική συνεργασία μας ως το επίσημο Γραφείο Τύπου της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, όπου η γνώση της αγοράς, οι σχέσεις με τα media και ο συντονισμός έχουν καθοριστικό ρόλο.

Posidonia 2026

TECHNOLOGY | MMD PHILIPS MONITORS

14 χρόνια συνεργασίας σε μια αγορά που δεν σταματά να εξελίσσεται.

Μια συνεργασία που αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας, της προσαρμοστικότητας και της ουσιαστικής γνώσης της αγοράς τεχνολογίας.

MMD Philips Monitors

HOSPITALITY | HILTON CHANIA OLD TOWN RESORT & SPA

Η επικοινωνία ενός νέου ξενοδοχειακού opening.

Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου για το άνοιγμα του Hilton Chania, με στόχο την επικοινωνιακή ανάδειξη της νέας άφιξης στην Κρήτη.

Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, ένας κοινός παρονομαστής.

Να καταλαβαίνουμε πρώτα τι χρειάζεται κάθε brand, πριν αποφασίσουμε πώς θα το επικοινωνήσουμε.

The questions that matter.

Πριν από κάθε επικοινωνιακή ενέργεια, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που αξίζει να απαντηθούν:

01 | Who are we talking to?

Ποιο είναι πραγματικά το κοινό μας και τι το ενδιαφέρει;

02 | Why should they care?

Γιατί να δώσει κάποιος σημασία σε αυτό που έχουμε να πούμε;

03 | What do we want to change?

Θέλουμε να ενημερώσουμε, να χτίσουμε εμπιστοσύνη ή να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο;

Απλές ερωτήσεις, όχι πάντα εύκολες απαντήσεις.

Είναι όμως αυτές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια ενέργεια που απλώς πραγματοποιήθηκε και σε μια ενέργεια με ουσιαστικό αποτέλεσμα.

People make the difference.

Η εξειδίκευση δεν αφορά μόνο τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε project. Στην Extrovert, η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της επικοινωνίας, από τη στρατηγική και τις σχέσεις με τα media μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη διαχείριση σύνθετων projects. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, χωρίς να χάνουμε τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Να κατανοούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη, να προτείνουμε λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν και να προσαρμοζόμαστε όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στο International Public Relations Network (IPRN) μάς δίνει πρόσβαση σε εμπειρία και τεχνογνωσία από διαφορετικές αγορές, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας πέρα από την Ελλάδα.

15 years. Still curious.

Το 2027 η Extrovert συμπληρώνει 15 χρόνια. Η επικοινωνία έχει αλλάξει πολύ από τότε που ξεκινήσαμε. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η σημασία του να ακούς, να καταλαβαίνεις και να βρίσκεις κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις.

Γιατί δεν υπάρχει μία συνταγή που να ταιριάζει σε όλους.

ONE SIZE FITS NONE.

CONTACT DETAILS

Όνομα: Extrovert | Business Communications

Διεύθυνση: Π. Νιρβάνα 12, Νέο Ψυχικό 15451

Τηλέφωνο: +30 210 672 4265

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.extrovert.gr

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:

Άρτεμις Βαμβακοπούλου, Co-Founder & Managing Partner

Δανάη Βαμβακοπούλου, Co-Founder & Managing Partner

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.