Ο 2ος αγώνας δρόμου με τίτλο «Δράσε για τον Αυτισμό, τρέξε με το Φάσμα Ζωής», θα διοργανωθεί στην Πλύτρα Λακωνίας, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δράση ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό διοργανώνει και φέτος ο Σύλλογος «Φάσμα Ζωής». Ο 2ος αγώνας δρόμου με τίτλο «Δράσε για τον Αυτισμό, τρέξε με το Φάσμα Ζωής», έρχεται στην Πλύτρα Λακωνίας, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Ειδικότερα, με σημείο εκκίνησης την πλατεία της πόλης, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω αγώνες:

Αγώνας 5.000 m και ώρα 10:30, ο οποίος αφορά ενήλικες και

Αγώνας 1.000 m και ώρα 11:15, ο οποίος αφορά παιδιά

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει αλλά και να προμηθευτεί το αγωνιστικό t-shirt, μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα: 697 481 1919 και 697 240 6204

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει:

Ευχαριστούμε θερμά τους πολλούς χορηγούς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της δράσης καθώς επίσης και την επιχείρηση «Ημίχρονο Σπορ» για τη δωρεάν παραχώρηση της αψίδας εκκίνησης/τερματισμού.