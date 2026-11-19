Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου, 38 καταξιωμένα και ανερχόμενα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ειδικά σχεδιασμένα fixed-price μενού στο πλαίσιο της διοργάνωσης του FineBeing, με τη νέα γυάλινη φιάλη του νερού ΒΙΚΟΣ να δίνει το «παρών» σε κάθε γαστρονομικό τραπέζι.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Eat Out SKG, έναν νέο γαστρονομικό θεσμό του FineBeing που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την πολυδιάστατη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συμμετέχει ως Official Water Partner, με τη νέα γυάλινη φιάλη του να αποκτά τη δική της θέση στα τραπέζια των εστιατορίων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026, 38 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ειδικά σχεδιασμένα fixed-price menus, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές γαστρονομικές προσεγγίσεις και να ανακαλύψει τόσο καταξιωμένα όσο και ανερχόμενα εστιατόρια της πόλης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνοδεύει τα ειδικά μενού όλων των συμμετεχόντων εστιατορίων. Εμπνευσμένη από το φαράγγι του Βίκου και διαμορφωμένη από τη φύση, η νέα γυάλινη φιάλη ξεχωρίζει για τον σύγχρονο, minimal και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό της. Η διαφάνεια του γυαλιού και οι ανάγλυφες λεπτομέρειές της αναδεικνύουν τη μοναδική της αισθητική, καθιστώντας την μια ξεχωριστή παρουσία στο γαστρονομικό τραπέζι, όπου η εικόνα και η εμπειρία του σερβιρίσματος έχουν τη δική τους σημασία.