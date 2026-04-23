Θα επιβλέπει την παγκόσμια επικοινωνία της εταιρείας

Η Goodyear Tire & Rubber Company όρισε τον Travis Parman Chief Communications Officer, ο οποίος θα επιβλέπει την παγκόσμια επικοινωνία της εταιρείας, καθώς συνεχίζεται ο μετασχηματισμός «Goodyear Forward». Ο Parman θα αναφέρεται στον CEO και πρόεδρο Mark Stewart και θα ηγείται των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, της εσωτερικής και της εταιρικής φήμης.

Προέρχεται από τη Philip Morris International (PMI U.S.) ενώ προηγουμένως κατείχε ανώτερες θέσεις επικοινωνίας σε εταιρείες όπως η Nissan Motor Corporation, η General Motors, η Renault Group και η Ally Financial. Στον νέο του ρόλο, ο Parman θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του μετασχηματισμού της Goodyear και την υποστήριξη της επιχειρηματικής της στρατηγικής.