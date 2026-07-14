Με το concept «Unlock Your Summer Glow»

Με ένα καλοκαιρινό concept “Unlock your Summer Glow”, η GREY ένωσε Influencers, Media και Retailers σε ένα διπλό event αφιερωμένο στην περιποίηση των μαλλιών.

Η GREY απέδειξε για ακόμα μια φορά την ηγετική της θέση στον χώρο του event planning και της επικοινωνίας, σχεδιάζοντας και φέρνοντας εις πέρας με απόλυτη επιτυχία ένα απαιτητικό, διπλό event για το PANTENE. Το εμβληματικό και επιβλητικό τοπίο της Λίμνης Βουλιαγμένης μεταμορφώθηκε στον απόλυτο προορισμό ομορφιάς, φιλοξενώντας δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Morning Slot: Influencers & Media Event Η ημέρα ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με τη GREY να υποδέχεται εκπροσώπους των Media, beauty editors και κορυφαίους influencers σε ένα concept γεμάτο φρεσκάδα και ζωντάνια. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προϊοντικές σειρές του PANTENE, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά activations και να απολαύσουν ένα exclusive brunch δίπλα στα γαλήνια νερά της λίμνης, δημιουργώντας πλούσιο και organic περιεχόμενο στα social media.

Evening Slot: Retailers & Influencers Gala καθώς ο ήλιος έδυε, η ατμόσφαιρα άλλαξε και η Λίμνη Βουλιαγμένης «ντύθηκε» με τα χρυσά χρώματα του PANTENE για το βραδινό slot. Η GREY υποδέχθηκε εκπροσώπους του λιανεμπορίου (Retailers) μαζί με επώνυμους influencers σε ένα ατμοσφαιρικό event. Με live μουσική, εντυπωσιακό ambient φωτισμό και premium cocktail στήσιμο, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική γιορτή συνεργασίας και επιτυχίας, ενισχύοντας τους δεσμούς του brand με τους στρατηγικούς του συνεργάτες.