Η σημαντική αυτή διάκριση προκύπτει αποκλειστικά από τις ανώνυμες αξιολογήσεις των εργαζομένων, μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index, το οποίο καταγράφει με αξιοπιστία την καθημερινή τους εμπειρία στον οργανισμό.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Γρηγόρης αναγνωρίζεται ως Great Place to Work, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή διάκριση προκύπτει αποκλειστικά από τις ανώνυμες αξιολογήσεις των εργαζομένων, μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index, το οποίο καταγράφει με αξιοπιστία την καθημερινή τους εμπειρία στον οργανισμό.

Τα φετινά αποτελέσματα αναδεικνύουν ισχυρή κουλτούρα συμπερίληψης, ισότητας και συνεργασίας, με τους εργαζομένους να δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι αντιμετωπίζονται δίκαια και να αξιολογούν υψηλά τη Διοίκηση για την ακεραιότητα και την ηθική της. Ταυτόχρονα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Γρηγόρη που ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα αποτιμώνται εξαιρετικά θετικά.