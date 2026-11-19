Μετά από 6 χρόνια

Η Ανθή Τροκούδη ολοκληρώνει την εξαετή πορεία της στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο/Growthfund (πρώην Υπερταμείο), και ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, όπως ανακοίνωσε μέσω LinkedIn.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας του Growthfund στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στη συμβολή της στον μετασχηματισμό του οργανισμού, ευχαριστώντας τους συνεργάτες της και ιδιαίτερα την ομάδα Επικοινωνίας και ESG. Ως ξεχωριστή στιγμή της αποχώρησής της χαρακτήρισε τη διοργάνωση στην Αθήνα, στις 11-13 Νοεμβρίου, της ετήσιας συνάντησης του International Forum of Sovereign Wealth Funds, με συμμετοχή 40 κρατικών επενδυτικών ταμείων και 240 στελεχών από όλο τον κόσμο.

Πριν αναλάβει τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του τότε Υπερταμείου το 2021, είχε διατελέσει Διευθύντρια Επικοινωνίας στον Όμιλο Olympia από το 2006.