Με επίκεντρο την επόμενη μέρα του retail

Με κύριο μήνυμα «Πάμε μπροστά! Εξελισσόμαστε. Μαζί.» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/11 το ετήσιο Συνέδριο της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Euronics, στο ξενοδοχείο Grand HYATT.

Περισσότεροι από 500 σύνεδροι, μέλη της Euronics, έγιναν κοινωνοί των αναγκών του καταναλωτή του αύριο, των εξελίξεων της τεχνολογίας, το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επόμενη μέρα του retail, καθώς και τη σύνδεσή της με τη διαχρονική αξίας της Euronics, τη διαπροσωπική και διαχρονική σχέση με τους ανθρώπους της γειτονιάς.

Παράλληλα με τις παρουσιάσεις και περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, είχε δημιουργηθεί σε tailor made χώρο ένα ολόκληρο showroom από 20 από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των σχετικών συσκευών και στον οποία υπήρχε άμεση διάδραση μεταξύ των ανθρώπων των καταστημάτων του δικτύου και των προμηθευτών,

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία με βραβεύσεις καταστημάτων και προμηθευτών, και φυσικά με party, DJ, ποτά και πολλά χαμόγελα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Την εκδήλωσε σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε η attp, από το concept, το branding, τα έντυπα και ψηφιακά υλικά, τη ροή και τον συντονισμό όλων των συνεργατών.