Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών ψηφιακής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και social media, η Action Global Communications Greece υποστήριξε τη διοργάνωση που φέτος εστίασε στις προκλήσεις της ψυχικής υγείας και της εργασιακής ευημερίας σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Action Global Communications Greece συνεργάστηκε με τη Wellbeingr ΑΜΚΕ, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του 5ου Διεθνούς Wellbeingr Forum. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών ψηφιακής επικοινωνίας, διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίων σχέσεων, η Action Greece υποστήριξε την προβολή της διοργάνωσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή της, ενισχύοντας τη διάδοση των μηνυμάτων της και διευρύνοντας την απήχησή της.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το 5ο Διεθνές Wellbeingr Forum έφερε κοντά επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανισμών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ψυχικής υγείας και της ευεξίας στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Με κεντρικό θέμα «Ψυχική Υγεία και Ευεξία σ’ έναν Κόσμο που Αλλάζει | Επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο που Εργαζόμαστε, Συνεργαζόμαστε και Ζούμε», η φετινή διοργάνωση εστίασε στις προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες κοινωνικές, τεχνολογικές και εργασιακές μεταβολές.

Σε επίπεδο υλοποίησης, η επικοινωνιακή στρατηγική επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της θεματολογίας, των ομιλητών και των βασικών μηνυμάτων του Forum, μέσα από την ανάπτυξη σχετικού περιεχομένου και τον συντονισμό των ενεργειών δημοσιότητας. Παράλληλα, η ζωντανή κάλυψη κατά τη διάρκειά της μετέφερε σε πραγματικό χρόνο τις σημαντικότερες στιγμές και τα βασικά σημεία των συζητήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνιακή υποστήριξη συνέβαλε τόσο στην προβολή του Forum όσο και στην ευρύτερη ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής υγείας και της ευεξίας.

Η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Greece, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με το Wellbeingr Forum, η οποία συμπληρώνει πλέον πέντε χρόνια. Όπως κάθε χρόνο, η ομάδα μας στήριξε ενεργά μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντική πλατφόρμα διαλόγου για την ψυχική υγεία και την εργασιακή ευημερία. Η συμβολή μας σε πρωτοβουλίες που προάγουν αξίες όπως η ευημερία, η συμπερίληψη και η συλλογική πρόοδος μάς γεμίζει ικανοποίηση. Χαιρόμαστε που συμβάλλουμε στη διάδοση ιδεών που εμπνέουν δράση και θετική αλλαγή, υποστηρίζοντας ένα όραμα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.»

Η Αγγελική Δικαιούλια και η Ιζαμπέλ Ραζή, συν-ιδρύτριες της Wellbeingr ΑΜΚΕ, αναφέρουν:

«Το Wellbeingr Forum εκφράζει τη σταθερή μας δέσμευση να αναδεικνύουμε τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σε αυτή την πορεία, η Action Greece είναι, εδώ και πέντε χρόνια, ένας πολύτιμος συνεργάτης, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της προσέγγιση στην προβολή του Forum και τη διάδοση των μηνυμάτων του. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την ίδια προσήλωση στην ανάδειξη ζητημάτων που έχουν ουσιαστική σημασία για τους ανθρώπους και την κοινωνία.»