Η Admiral υπογράφει τις νέες εμφανίσεις του VOLOS FC ELABET για την ποδοσφαιρική σεζόν 2026/27.

Η φανέλα είναι κάτι περισσότερο από τα χρώματα μιας ομάδας. Είναι όσα κουβαλά μαζί της κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο: την πόλη, την ιστορία, τις στιγμές, το πάθος και τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα δίπλα της. Είναι ο δεσμός που ενώνει παίκτες και φιλάθλους, μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Με αυτή τη φιλοσοφία, η Admiral υπογράφει τις τρεις επίσημες εμφανίσεις του VOLOS FC ELABET για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Τρεις φανέλες, καθεμία με τον δικό της χαρακτήρα, αλλά όλες με την ίδια αφετηρία: τη σύνδεση με τον σύλλογο, την πόλη του Βόλου και τον κόσμο που τον ακολουθεί. Από την εμβληματική κόκκινη και μπλε διχρωμία έως τις vintage αναφορές και τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, κάθε εμφάνιση αφηγείται με τον δικό της τρόπο ένα κομμάτι της ιστορίας της ομάδας.

Η πρώτη εμφάνιση (Home Kit – Red & Blue) παραμένει πιστή στα χρώματα που έχουν συνδεθεί με τον σύλλογο. Η κόκκινη και μπλε διχρωμία επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανανεωμένη μέσα από διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Η δεύτερη εμφάνιση (Away Kit – White Marble) ξεχωρίζει για τη λευκή βάση και το ιδιαίτερο marble μοτίβο της, ενώ οι κόκκινες και μπλε λεπτομέρειες λειτουργούν ως άμεση αναφορά στην ομάδα. Η τρίτη εμφάνιση (Red Rose) δίνει έναν διαφορετικό τόνο στη συλλογή. Το κόκκινο κυριαρχεί, ενώ το ρετρό σήμα της Admiral προσθέτει μία vintage αναφορά στην αθλητική κληρονομιά του brand. Πέρα από τον σχεδιασμό, στο επίκεντρο βρίσκονται η απόδοση και η άνεση των αθλητών. Και οι τρεις εμφανίσεις έχουν δημιουργηθεί με το PROLINE SYSTEM, το premium performance ύφασμα της Admiral, σχεδιασμένο για ελευθερία κινήσεων και υψηλή λειτουργικότητα στις απαιτήσεις του αγωνιστικού ποδοσφαίρου.

Με βαθιές ρίζες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Admiral μεταφέρει την πλούσια ποδοσφαιρική της κληρονομιά σε κάθε νέα εμφάνιση που σχεδιάζει, εξελίσσοντας διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αθλητική αισθητική και τεχνολογία. Η συνεργασία με τον VOLOS FC ELABET αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο αυτής της διαδρομής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση της Admiral με το άθλημα και τον κόσμο του.