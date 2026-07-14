Στρατηγική επένδυση στον κλάδο της μόδας και του θεάματος, προσφέροντας στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

«Με κοινό όραμα την παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, η Ακαδημία Μοντέλων του Γιώργου Κουτούλια εντάσσεται πλέον στο δυναμικό των Ανωτέρων Σχολών ΔΕΛΤΑ. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στον κλάδο της μόδας και του θεάματος, προσφέροντας στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Η τεχνογνωσία των Σχολών ΔΕΛΤΑ και το διεθνές κύρος της Ακαδημίας Μοντέλων εγγυώνται την απόλυτη επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.»

Με μια διαδρομή που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες, ο Γιώργος Κουτούλιας αναγνωρίζεται δικαίως ως ο κορυφαίος και μακροβιότερος μάνατζερ μοντέλων στην ελληνική αγορά. Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένομε την ανακάλυψη, την εντατική εκπαίδευση και την επιτυχημένη ανάδειξη αμέτρητων μοντέλων πουπρωταγωνίστησαν και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στον χώρο της μόδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κος Κουτούλιας είναι, επίσης, ο διοργανωτής του Παγκόσμιου ΔιαγωνισμούΟμορφιάς & Τουρισμού ΜΙΣΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (30 συνεχή χρόνια διοργάνωσης – αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα διοργανωτή) και ο συγγραφέας του βιβλίου–λευκώματος «ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ 1983-2023», μιας καταγραφής (και φωτογραφικής «μνήμης» 40 ετών) μοντέλων που πέρασαν από τον χώρο του Modelingστην Ελλάδα, και επίσης είναι ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μοντέλων …@FututeModelsgr

«Η ομορφιά στην Ελλάδα έχει βάθος, έχει ταυτότητα.Στόχος μου ήταν πάντα να δίνω τα εφόδια στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους με επαγγελματισμό, αλλά και να χρησιμοποιώ τη δυναμική του χώρου μας για να ενισχύσουμε την εικόνα της πατρίδας μας διεθνώς!

Και όπως λέω, χρόνια τώρα, ΤI ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ;… ΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΞΕΡΕΙΣ!

Παρευρέθηκαν οι Βίκυ Κουλιανού , Νόνη Δούνια, Γιώργος Μανίκας, Όλγα Κριτσιμά (Γ. Διευθύντρια των Ανωτέρων σχολών DELTA 360), Βαγγέλης Ρασσιάς,Πάνος Ζήνας , Όλγα Καραβερβέρη, ΆντζυΑνδριτσοπούλου, Φρύνη Λάτου…κ.α

Ευχαριστώ την διοίκηση των Κορυφαίων Σχολών ΔΕΛΤΑ 360 για την επιλογή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα… ξεκινάω την καριέρα μου!!!», δηλώνει ο Γιώργος Κουτούλιας.