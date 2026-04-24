Η Bank of America ανακοίνωσε ότι, μέσω του Art Conservation Project™, τέσσερα σημαντικά πολιτιστικά ορόσημα στην Ευρώπη , η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, ο Καθεδρικός Ναός του Μιλάνου, η Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο και το Εθνικό Μουσείο του Άμστερνταμ (Rijksmuseum) θα λάβουν σημαντική χρηματοδότηση για τη συντήρηση έργων που εκτείνονται από μνημειώδη αρχιτεκτονικά σύνολα έως παγκοσμίως αναγνωρισμένα αριστουργήματα.

Από την έναρξή του το 2010, το Art Conservation Project™ έχει συμβάλει στη διατήρηση περισσότερων από 15.000 έργων τέχνης σε 40 χώρες, προστατεύοντας πολιτιστικά αντικείμενα που απειλούνται από τον χρόνο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα τα έργα που συντηρούνται επιστρέφουν σε δημόσια θέα, ενισχύοντας τη δέσμευση της Bank of America για προσβασιμότητα και πολιτιστική κληρονομιά.

«Κάθε έργο τέχνης έχει τη δική του ιστορία, που συχνά κρύβεται κάτω από στρώματα βερνικιού, ραγισμένες χρωστικές ή αιώνες φθοράς», δήλωσε ο Brian Siegel, Global Arts, Culture & Heritage Executive της Bank of America. «Η συντήρηση είναι η αθόρυβη εργασία που φέρνει αυτές τις ιστορίες στο φως, για το σήμερα και τις επόμενες γενιές. Αυτό που ξεχωρίζει στα φετινά έργα είναι η ποικιλία των τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Ορισμένα απαιτούν σχολαστικό καθαρισμό επιφανειών, ενώ σε άλλα οι συντηρητές αξιοποιούν εργαλεία απεικόνισης που δεν υπήρχαν καν πριν από μια δεκαετία. Ανεξαρτήτως μεθόδου, ο στόχος είναι απλός: να διασφαλιστεί ότι τα έργα αυτά θα παραμείνουν ορατά, προσβάσιμα και απολαυστικά για τους επισκέπτες για πολλά χρόνια ακόμη».

Διατήρηση της εμβληματικής ευρωπαϊκής κληρονομιάς

Στο Παρίσι, το Centre des Monuments Nationaux θα προχωρήσει στην αποκατάσταση 269 χάλκινων αναμνηστικών φοινίκων που βρίσκονται στην Αψίδα του Θριάμβου. Τα συμβολικά αυτά αντικείμενα, αφιερωμένα στους στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, απειλούνται από διάβρωση, σκόνη και υγρασία. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στον καθαρισμό, τη σταθεροποίηση και την προστασία τους, ενώ θα παραμένουν ορατά στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στο Μιλάνο, η Veneranda Fabbrica del Duomo θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου «Transfiguration» του Camillo Procaccini, το οποίο αποτελεί μέρος του μνημειακού διακοσμητικού κύκλου των οργάνων του καθεδρικού ναού του 16ου αιώνα. Ο μεγάλης κλίμακας πίνακας έχει υποστεί δομικές και εικαστικές φθορές και απαιτεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις τόσο επιτόπου όσο και σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Στο Λονδίνο, η Εθνική Πινακοθήκη θα συντηρήσει το «Bacchus and Ariadne» του Titian, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του καλλιτέχνη. Το έργο βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς προηγούμενες επεμβάσεις παρουσιάζουν φθορές, προκαλώντας αστάθεια στην επιφάνειά του. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει σταθεροποίηση, καθαρισμό και αποκατάσταση πριν επιστρέψει σε δημόσια έκθεση.

Τέλος, στο Άμστερνταμ, το Rijksmuseum συνεχίζει το φιλόδοξο πρόγραμμα «Operation Night Watch», τη μεγαλύτερη ερευνητική και συντηρητική προσπάθεια που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο έργο «The Night Watch» του Rembrandt. Το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση παλαιών βερνικιών και προηγούμενων αποκαταστάσεων με μικροσκοπική ακρίβεια και παρουσία κοινού.

Τα επιλεγμένα έργα αναδεικνύουν όχι μόνο τη διαφορετικότητα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κληρονομιάς, αλλά και τον εξελισσόμενο ρόλο της συντήρησης στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και κατανόησης της τέχνης για τις επόμενες γενιές, μια προσπάθεια που υποστηρίζεται ενεργά από την Bank of America μέσω του Art Conservation Project™.