Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία, η Beatriz Mello αναλαμβάνει την ηγεσία της εταιρείας στην Ελλάδα - Στόχος της η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς της Ογκολογίας, των Σπάνιων Παθήσεων και των Νευροεπιστημών

Η Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων της Beatriz Mello ως νέας Γενικής Διευθύντριας της Ipsen Ελλάδας, από τον Σεπτέμβριο του 2026. Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, η Beatriz Mello αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με στόχο να συμβάλλει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ipsen και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς της Ογκολογίας, των Σπάνιων Παθήσεων και των Νευροεπιστημών. Παράλληλα, εντάσσεται στην Global Leadership Team της εταιρείας.

Η Beatriz Mello διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία, εκ των οποίων 18 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της Ογκολογίας. Στο σύνολο της πορείας της ασχολήθηκε ενεργά με την ανάπτυξη και υλοποίηση εμπορικών στρατηγικών, τη διαχείριση επιχειρηματικών μονάδων, στην κυκλοφορία νέων προϊόντων και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων. Πριν αναλάβει τον νέο της ρόλο στην Ελλάδα, διετέλεσε Διευθύντρια του τομέα Ογκολογίας και Ενδοκρινολογίας της Ipsen στη Βραζιλία, με ευθύνη για τους τομείς της Ογκολογίας, της Αιματολογίας και της Ενδοκρινολογίας. Νωρίτερα, εργάστηκε για έξι χρόνια στην Astellas, όπου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της Ογκολογίας στη Βραζιλία. Η επαγγελματική της διαδρομή είχε ξεκινήσει στη Sanofi, όπου, κατά τη διάρκεια 15 ετών, ανέλαβε θέσεις στους τομείς της παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του σχεδιασμού ζήτησης και του marketing, αποκτώντας ευρεία γνώση διαφορετικών λειτουργιών της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing από το Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιομηχανική Διοίκηση και μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA στο Marketing. Η διεθνής της εμπειρία, σε συνδυασμό με την προσήλωσή της στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, την ενδυνάμωση των ομάδων και τη δημιουργία αξίας για τους ασθενείς, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα της θέση.

Η Beatriz Mello δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να αναλαμβάνω την ηγεσία της Ipsen Ελλάδας και να συνεργαστώ με την ομάδα της εταιρείας σε μια αγορά με σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές. Η Ipsen έχει μια ξεκάθαρη αποστολή: να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ασθενών μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων. Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική και την τεχνογνωσία της ομάδας μας, ενισχύοντας τη συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και όλους τους φορείς του συστήματος υγείας, ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα».