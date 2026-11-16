Το Bright Group υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση, με βασικούς πυλώνες τη συμβουλευτική και την τεχνολογία

Σε στρατηγική επένδυση προχωρά το Bright Group, αποκτώντας το 51% της SWOT Hospitality με στόχο την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισμό και την αγορά του real estate.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας φιλοξενίας, Γιώργος Κωνσταντινίδης (Founder), Στέλιος Κουτσιβίτης (President) και Πάνος Κωνσταντινίδης (CEO), παραμένουν στο μετοχικό σχήμα, διατηρώντας παράλληλα το management.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία των δύο πλευρών, συνδυάζοντας τις συμβουλευτικές και τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της SWOT Hospitality στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων και την ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων.

Συνέργειες και επέκταση

Το Bright Group υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση, με βασικούς πυλώνες τη συμβουλευτική και την τεχνολογία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επέκταση σε νέους κλάδους μέσω στοχευμένων επενδύσεων, ενισχύει το επιχειρηματικό του οικοσύστημα στον χώρο της φιλοξενίας.

Από την πλευρά της, η SWOT Hospitality παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες hotel management, advisory, project management και commercial στην ελληνική και διεθνή αγορά. Μέσα από συνεργασίες με επενδυτές, real estate developers, private equity funds και διεθνή ξενοδοχειακά brands, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και της επενδυτικής αξίας των έργων που αναλαμβάνει.

Η σύμπραξη έρχεται σε συνέχεια του έργου Onero στη Μήλο και αποτυπώνει την κοινή στόχευση για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον τομέα του τουριστικού real estate.

Οι δηλώσεις των CEO

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του Bright Group, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη SWOT Hospitality αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του Bright Group. Επενδύουμε σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρή παρουσία στην αγορά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η εμπειρία της SWOT στον τουρισμό και το real estate ενισχύει τις δυνατότητες του ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδυάζει διαφορετικές δυνάμεις και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, CEO της SWOT Hospitality, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία με το Bright Group αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη SWOT Hospitality και την αναπτυξιακή μας πορεία. Έχοντας εδραιώσει την παρουσία μας στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διευρύνοντας περαιτέρω τη δραστηριότητά μας στον χώρο του real estate».

«Η σύμπραξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη νέων έργων, δημιουργώντας αξία για τους συνεργάτες μας και συμβάλλοντας στη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς», κατέληξε.