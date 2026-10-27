Οι αριστούχοι έλαβαν έναν προσωπικό έπαινο, καθώς και δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές Κωτσόβολος, ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας τους.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η ΔΕΗ επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζομένων της που διακρίνονται για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φέτος, ο θεσμός συνεχίστηκε με δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα, τιμώντας συνολικά 468 αριστούχους μαθητές και αποφοίτους.

Συνολικά, 126 απόφοιτοι Γυμνασίου και 213 Λυκείου, καθώς και 129 κάτοχοι τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν από τη ΔΕΗ για τις άριστες επιδόσεις τους. Οι αριστούχοι έλαβαν έναν προσωπικό έπαινο, καθώς και δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές Κωτσόβολος, ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας τους.

Μέσα από τη βράβευση των αριστούχων – παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ, ο θεσμός αναδεικνύει τη σημασία της αριστείας, αλλά κυρίως τιμά τις αξίες της επιμονής, της προσήλωσης στην επίτευξη στόχων και της διαρκούς προόδου.

Η εκδήλωση της Αθήνας

Στη φετινή διοργάνωση με τίτλο «Επαγγέλματα στην εποχή των social media και του ψηφιακού κόσμου», ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ μίλησαν για τη σημασία της ανάπτυξης των «ήπιων δεξιοτήτων», από την επικοινωνία μέχρι τη δημιουργικότητα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά τοπίο και με τα social media να κυριαρχούν σε πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στον ορθό τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επιρροή που αυτή θα έχει στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, συνεχάρη τους αριστούχους για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους, επισημαίνοντας ότι η ακαδημαϊκή τους επιτυχία, παρότι σημαντική σε μία εποχή αναμφίβολα γεμάτη προκλήσεις, αποτελεί μόνο ένα μέρος της προσωπικής τους πορείας. Οι εμπειρίες και η συνεχής αναζήτηση και διεύρυνση των οριζόντων τους, είναι πολύ πιο καθοριστικά και διαμορφώνουν ολιστικά την προσωπικότητά τους, ανέφερε. Ο Αντώνης Καρράς, Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνεχάρη με τη σειρά του τους αριστούχους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι «δεν τελειώνει η προσπάθεια με το πτυχίο». Κλείνοντας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι οι νέοι αποτελούν το μέλλον και μπορούν να συμβάλλουν σε έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο.

Στην εκδήλωση δεν έλειψε και το «Game time», στη διάρκεια του οποίου το κοινό, χωρίστηκε σε δύο ομάδες – γονείς και αριστούχοι - και απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεων για τα social media. Συνδυαστικά με το παιχνίδι, οι Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας, Μαρία Δάγλα, Διευθύντρια Προσλήψεων και Ελένη Πρίφτη, Διευθύντρια Εταιρικής Κουλτούρας & Employer Branding, μίλησαν για την εξέλιξη των social media στη σημερινή εποχή, από ένα απλό εργαλείο ψυχαγωγίας σε ολόκληρο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής αλλά και της οικονομίας εν γένει. Παράλληλα, επισήμαναν και τη σημασία της διαδικτυακής εικόνας στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή των νέων. Τέλος, οι ομιλητές συμφώνησαν πως είναι αναγκαίο η νέα γενιά να έχει προσαρμοστικότητα και κριτική σκέψη στην εποχή του AI, που αλλάζει ραγδαία την καθημερινότητα αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Στην εκδήλωση της Αθήνας παρευρέθηκε και ο Σάκης Τανιμανίδης, παρουσιαστής, παραγωγός και επιχειρηματίας, ο οποίος ανέφερε ότι στην εποχή των social media «το πιο ακριβό “ρεύμα” είναι η ανθρώπινη προσοχή» και έδωσε τρεις συμβουλές για το πώς μπορούν οι νέοι να αξιοποιήσουν τη δύναμη της προσωπικής τους παρουσίας και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον εαυτό τους. Αρχικά, τους παρότρυνε να μιλούν για τη δουλειά και τις προσπάθειές τους, μετατρέποντας την καθημερινή τους πορεία σε ένα προσωπικό «ημερολόγιο» που μπορούν να μοιράζονται με τους άλλους. Επιπλέον, τους πρότεινε να κάνουν το «τεστ του Google», αναζητώντας το ονοματεπώνυμό τους για να δουν τι εικόνα θα σχηματίσει κάποιος που θέλει να τους γνωρίσει για πρώτη φορά μέσα από το διαδίκτυο και τα social media. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας και υπενθύμισε στους μαθητές ότι αν δεν ζητήσεις κάτι, η απάντηση είναι δεδομένα «όχι» και ότι πολλές φορές μια προσπάθεια μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που διαφορετικά δεν θα υπήρχε.

Η εκδήλωση της Πτολεμαΐδας

Στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια Ανάπτυξης Προσωπικού, Νατάσσα Ξυδού, η οποία συνεχάρη τόσο τους αριστούχους όσο και τις οικογένειές τους που στέκονται δίπλα τους σε κάθε βήμα. Η ίδια τόνισε ότι «πρόοδος είναι η επιμονή, η πειθαρχία, η περιέργεια να μαθαίνεις, η δύναμη να θέτεις στόχους, να τους πετυχαίνεις και να προσπαθείς να τους ξεπερνάς» και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στα όνειρά τους. Η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου απηύθυνε χαιρετισμό δίνοντας έμφαση στην αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού στις νεαρές ηλικίες, οπότε και καλούνται οι μαθητές να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Επιπλέον, ο Κώστας Μανιάτης, Γενικός Γραμματέας ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, υπογράμμισε τη σημασία που έχει να μπορούν οι αριστούχοι να στέκονται στα πόδια τους, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του μέλλοντος και να είναι πρόθυμοι πάντα να δοκιμάσουν ό,τι έχει να τους προσφέρει η ζωή.

Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ και επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής, Αλέξιος Παΐζης, συνεχάρη τους βραβευόμενους μαθητές και τις οικογένειές τους, παροτρύνοντας τους πρώτους να συνεχίσουν με προσήλωση στις σπουδές και στους στόχους τους, χωρίς υπερβολική πίεση. Όπως τόνισε «ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται μπροστά σε έναν σημαντικό μετασχηματισμό, καθώς διατηρεί τον κομβικό ενεργειακό της ρόλο και διαμορφώνει ένα νέο, σύγχρονο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, με επενδύσεις σε σύγχρονες, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, σε ΑΠΕ και αποθήκευση. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης, τόσο για εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς, όσο και για επαγγελματίες με νέες δεξιότητες, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας στην περιοχή.

Στην εκδήλωση της Πτολεμαΐδας παρευρέθηκε ο Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος επισήμανε πως η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν είναι απαραίτητα εκείνα που γνωρίζουμε σήμερα. Όπως τόνισε, οι μαθητές στην ηλικία των 15-17 ετών δεν καλούνται να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, αλλά ποιες σπουδές τους ταιριάζουν, καθώς ένα πτυχίο μπορεί να οδηγήσει σε πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επαγγελματική πορεία δεν είναι γραμμική και κάλεσε τους μαθητές να πάρουν αποφάσεις που θα κάνουν τους ίδιους τους εαυτούς τους περήφανους.

«ΔΕΗ Προοδεύω»: προάγοντας την εκπαίδευση και την αριστεία

Η επιβράβευση αριστούχων παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ εξελίχθηκε διαχρονικά στον θεσμό «ΔΕΗ Προοδεύω», μέσω του οποίου μαθητές και φοιτητές της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι παιδιά εργαζομένων της, επιβραβεύονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις στις σπουδές τους.

Το «ΔΕΗ Προοδεύω» διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης και αποτελεί έναν διαχρονικό θεσμό που, για περισσότερα από 40 χρόνια, αναδεικνύει τη βαθύτερη πίστη της ΔΕΗ στη δύναμη της γνώσης, της προσπάθειας και της εξέλιξης. Μέσα από τη βράβευση μαθητών και φοιτητών, η εκδήλωση τιμά την αριστεία, αλλά πρωτίστως τις αξίες της επιμονής, της επίτευξης στόχων και της διαρκούς προόδου.

Μέρος του ευρύτερου πλάνου της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων, που αφορούν στον πυλώνα «Ποιοτική Εκπαίδευση» (SDG4), όπως έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.