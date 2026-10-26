Ανέλαβε τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας

Τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της Direction Business Network ανέλαβε η Δέσποινα Μπακιρτζή, έμπειρο στέλεχος της αγοράς media, διαφήμισης και data marketing. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην εμπορική ανάπτυξη, τη διαχείριση συνεργασιών και την επιχειρησιακή οργάνωση.

Για πάνω από 15 έτη διετέλεσε CFO και VP Sales στην XPLAIN, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας. Προηγουμένως είχε αναλάβει τη διεύθυνση διαφήμισης των PC Magazine, T3 και PlayStation Magazine στις Αττικές Εκδόσεις, ενώ έχει συνεργαστεί και με τις εκδόσεις Λυμπέρη και ID Publishing.

Στη διάρκεια της διαδρομής της έχει συνδεθεί με σημαντικές εκδοτικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και έργα ψηφιακής καινοτομίας. Στον νέο της ρόλο θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και των σχέσεων της Direction με την αγορά.