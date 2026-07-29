Για την ena athletics, η συνεργασία με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας πάνω στην οποία σχεδιάζει και εξελίσσει τα προϊόντα της.

Από την ιστορική διαδρομή του Φειδιππίδη μέχρι τους δρομείς του σήμερα, το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί για παραπάνω από τέσσερις δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις υπεραπόστασης διεθνώς, εμπνέοντας γενιές αθλητών που δοκιμάζουν τα όριά τους σε μία από τις πλέον απαιτητικές διαδρομές στον κόσμο.

Με κοινές ελληνικές ρίζες και κοινές αξίες γύρω από την αντοχή, τη συνεχή εξέλιξη και την ανθρώπινη προσπάθεια, η ena athletics ενώνει τις δυνάμεις της με την ιστορική διοργάνωση ως Επίσημος Συνεργάτης της.

Για την ena athletics, η συνεργασία με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας πάνω στην οποία σχεδιάζει και εξελίσσει τα προϊόντα της. Ως ελληνικό performance running brand, η εταιρεία αναπτύσσει κάθε νέο προϊόν έχοντας ως σημείο αναφοράς τις πραγματικές ανάγκες των δρομέων και τις απαιτήσεις της προπόνησης και του αγώνα.

«Όπως και το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, προερχόμαστε από τη χώρα όπου σμιλεύτηκε ο αθλητισμός, όπου μέσω του πείσματος και του σθένους καταλήγουμε σε αριστεία. Στο πλαίσιο της μοναδικής συνεργασίας μας με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ για δοκιμές και βελτιστοποίηση των προϊόντων μας, η κάθε σταγόνα ιδρώτα των αθλητών που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα αυτόν, θα μεταφράζεται σε ταχύτητα που θα απολαμβάνει ο καθένας που φοράει παπούτσια της ena athletics.», δήλωσε ο Θωμάς Θωμαΐδης, COO της ena athletics.

Ο Ευάγγελος Πολυμέρης, Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ σημείωσε:

«Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας αγώνας βαθιά συνδεδεμένος με την ανθρώπινη αντοχή, την επιμονή, τον σεβασμό και την υπέρβαση των προσωπικών ορίων. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την ena athletics στην οικογένεια των συνεργατών μας και χαιρόμαστε που μια ελληνική εταιρεία, με επίκεντρο τον δρομέα και τις πραγματικές ανάγκες του, επιλέγει να στηρίξει ουσιαστικά τόσο τους αθλητές όσο και τη διοργάνωση. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία στους συμμετέχοντες του αγώνα, αλλά και στην ευρύτερη δρομική κοινότητα.»

Ως Επίσημος Χορηγός του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, η ena athletics θα προσφέρει τα επίσημα technical t-shirts των συμμετεχόντων, καθώς και τα finisher t-shirts που θα απονεμηθούν αποκλειστικά στους αθλητές που θα ολοκληρώσουν τον αγώνα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ena athletics θα υποστηρίξει τη διοργάνωση με τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου aid station, καθώς και με επιπλέον branded υλικά που θα συμβάλουν στην υποστήριξη των αθλητών καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμής του PROTO Gamma, του κορυφαίου performance running μοντέλου της ena athletics. Συμμετέχοντες του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα δοκιμάσουν εθελοντικά το PROTO Gamma κατά την προετοιμασία τους για τον αγώνα, ακολουθώντας ένα αυστηρό πρωτόκολλο δοκιμών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συνεχή εξέλιξη της σειράς PROTO μέσα από την εμπειρία και το feedback τους.

Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις τους θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του PROTO Gamma, αλλά και για τη βελτίωση των υφιστάμενων μοντέλων της εταιρείας. Έτσι, κάθε δοκιμή μετατρέπεται σε γνώση και κάθε νέα γνώση συμβάλλει στη δημιουργία ακόμη καλύτερων προϊόντων για τη running κοινότητα.