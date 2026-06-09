Η παρουσία της Enerwave θα αναπτυχθεί τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Λουτράκι, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που θα φιλοξενήσουν δράσεις και μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Το ΕΚΟ Acropolis Rally, ο κορυφαίος θεσμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επιστρέφει στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου! Η Enerwave συμμετέχει ως χορηγός στη φετινή διοργάνωση, δίνοντας ενέργεια στις συναρπαστικές διαδρομές και στηρίζοντας ενεργά τον θρυλικό αγώνα ράλι, που προβάλλει διεθνώς τη χώρα και προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων του σπορ σε όλο τον κόσμο.

Η παρουσία της Enerwave θα αναπτυχθεί τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Λουτράκι, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που θα φιλοξενήσουν δράσεις και μοναδικές εμπειρίες για το κοινό. Η Enerwave στηρίζει την Υπερειδική Διαδρομή EKO Super Special Stage, η οποία θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park στο Ελληνικό, καθώς και τον κυρίως αγώνα με τις αυθεντικές Ειδικές Διαδρομές του ΕΚΟ Acropolis Rally, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, με το ΕΚΟ Service Park να βρίσκεται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

Στο πλαίσιο της χορηγίας της, η Enerwave έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, διαδραστικές ενέργειες και ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια της διοργάνωσης. «Επισκεφθείτε τα περίπτερά μας στο Ελληνικό και το Λουτράκι, ζήστε από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026 και γίνετε μέρος της ξεχωριστής εμπειρίας» σημειώνει στην ανακοίνωσή της.