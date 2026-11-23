Η βρετανική κληρονομιά της Barbour έφθασε στη Θεσσαλονίκη με νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos

Η Barbour με τη φροντίδα της EPI DIRECT PR γιόρτασε το άνοιγμα του νέου της καταστήματος στο Mediterranean Cosmos με ένα ξεχωριστό Opening Event, καλωσορίζοντας φίλους και πιστούς fans του brand, influencers, δημιουργούς περιεχομένου, εκπροσώπους του Τύπου και επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο και να ανακαλύψουν τις συλλογές της Barbour, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τον αυθεντικό βρετανικό χαρακτήρα του brand. Τη βραδιά πλαισίωσε ένα ειδικά επιμελημένο finger food menu, εμπνευσμένο από τη βρετανική γαστρονομία, με τα cocktails Winter Pimm’s να συμπληρώνουν την εμπειρία.

Το νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της Barbour στην ελληνική αγορά, φέρνοντας πιο κοντά στο κοινό της Θεσσαλονίκης τον κόσμο του εμβληματικού βρετανικού οίκου. Με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια, η Barbour παραμένει συνώνυμη της βρετανικής παράδοσης, της ποιότητας και του διαχρονικού στιλ. Στον νέο χώρο παρουσιάζονται οι ανδρικές και γυναικείες συλλογές ένδυσης, υποδημάτων και αξεσουάρ, όπου οι χαρακτηριστικές γραμμές και τα εμβληματικά σχέδια του brand συναντούν σύγχρονες σχεδιαστικές επιρροές.

Ξεχωριστή θέση στο κατάστημα κατέχει το waxing station, ο ειδικά διαμορφωμένος σταθμός περιποίησης και ανανέωσης της κέρωσης των εμβληματικών wax jackets της Barbour, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση του brand στη φροντίδα και τη μακροζωία των δημιουργιών του. Παράλληλα, μέσω των Barbour pins, οι επισκέπτες μπορούν να προσθέσουν μια προσωπική πινελιά στα αγαπημένα τους κομμάτια, εκφράζοντας το δικό τους στιλ.

Τη βρετανική κληρονομιά και τη διαχρονική αισθητική του brand αναδεικνύει και η νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 (AW26), με πρωταγωνιστές τη Sienna Miller και τον Idris Elba. Αντλώντας έμπνευση από τη βρετανική ύπαιθρο, η συλλογή συνδυάζει ζεστά πλεκτά, παραδοσιακά καρό μοτίβα και τα χαρακτηριστικά πανωφόρια της Barbour, επαναπροσδιορίζοντας διαχρονικά στοιχεία της ταυτότητάς της μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Η νέα παρουσία της Barbour στη Θεσσαλονίκη αντικατοπτρίζει τη διαχρονική ικανότητα του brand να εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη τη σύνδεσή του με τις βρετανικές του ρίζες. Μια κληρονομιά που ξεκίνησε το 1894 και συνεχίζει να εμπνέει, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα, τη δεξιοτεχνία και τη σύγχρονη αισθητική.

Οι συλλογές της Barbour είναι επίσης διαθέσιμες στα καταστήματά της στο Golden Hall και στο Κολωνάκι της Αθήνας, στα πολυκαταστήματα attica, καθώς και μέσω επιλεγμένων συνεργατών λιανικής σε όλη την Ελλάδα.