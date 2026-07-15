Αναλαμβάνει καθήκοντα Head of External Relations & Policy

Η Ερμιόνη Καραχάλιου εντάσσεται στο μετοχικό σχήμα της THAT Agency, εταιρείας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με παρουσία άνω των 10 ετών στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα.

Με την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η THAT Agency φιλοδοξεί να επεκτείνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε ένα ευρύτερο φάσμα συνεργατών, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσεων.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η Ερμιόνη Καραχάλιου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of External Relations & Policy, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό των εξωτερικών σχέσεων, των δημοσίων υποθέσεων και τη διαχείριση κυβερνητικών σχέσεων (government relations) για τους πελάτες της εταιρείας.

«Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η στρατηγική επικοινωνία και οι δημόσιες υποθέσεις απαιτούν βαθιά κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών ισορροπιών σε πραγματικό χρόνο. Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει η THAT Agency στην Κύπρο επί μία και πλέον δεκαετία αποτελεί τη βάση για το επόμενο, φυσικό μας βήμα: την επέκτασή μας στην Ελλάδα. Η Ερμιόνη Καραχάλιου, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στις εξωτερικές σχέσεις, τη χάραξη πολιτικής και τις κυβερνητικές σχέσεις, φέρνει μαζί της τη στρατηγική σκέψη και τη δυναμική που εγγυώνται ότι η παρουσία μας στην ελληνική αγορά θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και προοπτική», δήλωσε η Άντρεα Σολομωνίδου, Executive Partner της THAT Agency.