Η ελληνική αγορά στο επίκεντρο της διεθνούς συνεργασίας και των εξελίξεων στην επικοινωνία

Η Extrovert Business Communications φιλοξένησε στην Αθήνα το IPRN European Meeting 2026, συγκεντρώνοντας 26 εκπροσώπους από 19 ανεξάρτητες εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Η ελληνική εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, που υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς με έντονη διεθνή δραστηριότητα, είναι το μοναδικό μέλος του International Public Relations Network (IPRN) στην Ελλάδα.

Με 50 μέλη σε περισσότερες από 35 χώρες σε 5 ηπείρους, το IPRN συνδέει την τοπική γνώση με τη διεθνή εμπειρία. Για τους πελάτες της Extrovert, η συμμετοχή στο δίκτυο προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένους συνεργάτες σε άλλες αγορές, υποστήριξη για την επικοινωνία τους στο εξωτερικό και τεχνογνωσία που εμπλουτίζει τον σχεδιασμό των ενεργειών τους στην Ελλάδα.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της επικοινωνίας: την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσα από πρακτικές εφαρμογές και εμπειρίες διαφορετικών αγορών, τα μέλη διερεύνησαν τρόπους ενσωμάτωσης νέων εργαλείων και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών. Η Extrovert παρουσίασε την ελληνική αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας ευκαιρίες συνεργασίας με τις εταιρείες του δικτύου.

Σε δήλωσή του, ο Rodrigo Viana de Freitas, Πρόεδρος του IPRN, σημείωσε: «Η συνάντηση στην Αθήνα μάς έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα μια αγορά με ισχυρή διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στη ναυτιλία και τον τουρισμό. Η Extrovert φέρνει αυτή τη γνώση στο δίκτυό μας, συμβάλλοντας στη συνεργασία μεταξύ αγορών και στην υποστήριξη πελατών με διεθνείς ανάγκες επικοινωνίας».

Η Άρτεμις Βαμβακοπούλου, Managing Partner της Extrovert Business Communications, ανέφερε: «Για εμάς, η διεθνής συνεργασία έχει πρακτική αξία. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες για τις εξελίξεις στον κλάδο και αξιοποιούμε αυτή τη γνώση στη δουλειά μας, ώστε οι πελάτες μας να επωφελούνται από νέες προσεγγίσεις και συνεργάτες που γνωρίζουν κάθε αγορά. Φιλοξενώντας τη συνάντηση στην Αθήνα, φέραμε παράλληλα την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και τις δυνατότητές της πιο κοντά στο διεθνές δίκτυο».