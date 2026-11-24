Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026, κάθε σκανάρισμα της κάρτας Lidl Plus μετατρέπεται σε προσφορά 0,05€ για το Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων, που υλοποιεί “Το Χαμόγελο του Παιδιού” πανελλαδικά.

«Υπάρχει κάτι καλύτερο από τη ζεστασιά των Χριστουγέννων; Υπάρχει! Να μπορούμε να την προσφέρουμε σε όλους!». Με αυτό το μήνυμα και πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ηθοποιό, σεναριογράφο και Πρεσβευτή της εταιρείας, Γιώργο Καπουτζίδη, η Lidl Ελλάς φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στα καταστήματά της, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τους καταναλωτές για να στηρίξει έμπρακτα τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus στα ταμεία των καταστημάτων Lidl, η εταιρεία προσφέρει 0,05€ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους πελάτες, κάθε συναλλαγή γίνεται ένα δώρο αγάπης που ενισχύει άμεσα το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί απευθείας στο Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων του Οργανισμού. Μέσα από εξειδικευμένες ομάδες Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων, το πρόγραμμα καλύπτει ολιστικά βασικές ανάγκες, προσφέροντας:

Υλική βοήθεια: Τρόφιμα πρώτης ανάγκης, είδη καθαριότητας, ρουχισμό, καθώς και οικιακό εξοπλισμό.

Τρόφιμα πρώτης ανάγκης, είδη καθαριότητας, ρουχισμό, καθώς και οικιακό εξοπλισμό. Εκπαίδευση & ενδυνάμωση: Ενισχυτική διδασκαλία, λογοθεραπείες και φροντιστήρια ξένων γλωσσών για τα παιδιά.

Ενισχυτική διδασκαλία, λογοθεραπείες και φροντιστήρια ξένων γλωσσών για τα παιδιά. Συμβουλευτική: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά, αλλά και εργασιακή καθοδήγηση για εύρεση εργασίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη τη χώρα μέσα από 14 σημεία: σε Αττική (Μαρούσι, Ίλιον, Νέα Μάκρη), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πύργο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα και Καβάλα.

Από το 2012 μέχρι σήμερα, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παραχωρώντας ακίνητα και οχήματα, καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα δομών και στηρίζοντας δράσεις όπως η «Δημιουργική Απασχόληση για Νοσηλευόμενα Παιδιά». Μόνο το 2025, τα Κέντρα Υποστήριξης του Οργανισμού στάθηκαν δίπλα σε 17.011 παιδιά και 3.003 οικογένειες.

Φέτος τα Χριστούγεννα, ένα απλό σκανάρισμα στο ταμείο γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά — γιατί για τη Lidl Ελλάς, κάθε παιδικό χαμόγελο αξίζει.