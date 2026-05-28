Η Nova είναι χορηγός επικοινωνίας και θα καλύψει τη διοργάνωση με ρεπορτάζ και ειδικά θέματα που θα προβάλλονται στο Novasports News και στο site του Novasports, το Novasports.gr

Η Nova, στηρίζει ως Χορηγός Επικοινωνίας το 2026 ILCA Masters World Championships (Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA Masters, ιστιοπλοϊκή κλάση) που θα διεξαχθεί από 29 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου και διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Το 2026 ILCA Masters World Championships με αφετηρία τη Μαρίνα Αλίμου είναι μια διοργάνωση 15 ημερών γεμάτη δράση και αδρεναλίνη στα γαλάζια νερά του Σαρωνικού Κόλπου, όπου θα φιλοξενήσει περισσότερους από 400 αθλητές των 5 ηπείρων από 40 και πλέον χώρες. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστιοπλοΐα, συγκεντρώνοντας κορυφαίους ιστιοπλόους υψηλού επιπέδου, με έντονο ανταγωνισμό, και αποτελεί έμπνευση για τη νέα γενιά.

Η Nova, μέσα από τα αθλητικά της κανάλια και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας και τον Παντελή Λώλη στο «τιμόνι» θα καλύψει τη διοργάνωση με ρεπορτάζ και ειδικά θέματα που θα προβάλλονται στο Novasports News και στο site του Novasports, το Novasports.gr.