Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης κα Ελένη Αθανασίου, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Radisson Blu Park Hotel Athens

«Το Radisson Blu Park Hotel Athens έχει συνδέσει τη διαδρομή του με την ίδια την Αθήνα. Έζησε περιόδους άνθησης, αλλά και δύσκολα χρόνια για τον τουρισμό της πόλης. Η παρουσία του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που κράτησε ζωντανή την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της πρωτεύουσας και συνέβαλε στη σημερινή δυναμική της», ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την έκθεση «Μνήμη και ορίζοντας» μέσα από την οποία παρουσιάζονται στο χώρο του ξενοδοχείου τριάντα ιστορικές αφίσες του ΕΟΤ της περιόδου 1929 – 1996 προερχόμενες από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης κα Ελένη Αθανασίου, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Radisson Blu Park Hotel Athens. «Μισός αιώνας λειτουργίας είναι ένα ουσιαστικό επίτευγμα. Προϋποθέτει συνέπεια, διορατικότητα και την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξελίσσεται, διατηρώντας τον χαρακτήρα της. Προϋποθέτει, επίσης, ανθρώπους που υπηρετούν τη φιλοξενία με επαγγελματισμό και προσωπική φροντίδα», σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη, συγχαίροντας την οικογένεια Δεβερίκου για την επιλογή να τιμήσει την επέτειο του ξενοδοχείου της με μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην τέχνη και στην τουριστική μνήμη της χώρας μας.

Επισήμανε παράλληλα ότι «εδώ, απέναντι από το Πεδίον του Άρεως, η φιλοξενία συναντά μια ιδιαίτερη πλευρά της αθηναϊκής ζωής. Μια Αθήνα με ιστορικές γειτονιές, σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους και καθημερινές διαδρομές που αξίζει να γνωρίσει ο επισκέπτης».

Τόνισε, επίσης, ότι πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη έκθεση ενισχύουν τη σχέση του ξενοδοχείου με την πόλη και προσθέτουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για ανάπτυξη του τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου όπου όπως σημείωσε: «Η Αθήνα πρωταγωνιστεί σε αυτή την εξέλιξη. Εδραιώνεται ως προορισμός δώδεκα μηνών και διευρύνει τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες της».

Αναφερόμενη στις αφίσες που παρουσιάζονται στην έκθεση, η Υπουργός σημείωσε πως «Τα εβδομήντα χρόνια που καλύπτουν τα εκθέματα μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε πώς η Ελλάδα επέλεξε να παρουσιάσει τον εαυτό της σε διαφορετικές εποχές. Ποια στοιχεία της ανέδειξε, σε ποιους απευθύνθηκε και με ποια αισθητική γλώσσα», συμπληρώνοντας πως ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υπήρξε καθοριστικός στην διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητας για τη χώρα μας δίνοντας συνοχή και συνέχεια στη διεθνή προβολή της.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι «ο τίτλος της έκθεσης «Μνήμη και Ορίζοντας» μας καλεί «να κοιτάξουμε αυτά τα έργα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Να αναρωτηθούμε ποια εικόνα της σημερινής Ελλάδας θα έχει τη δύναμη να συγκινεί τους ανθρώπους έπειτα από πενήντα χρόνια. Εύχομαι η έκθεση να δώσει στους επισκέπτες της αφορμές για γνώση, συζήτηση και μια νέα ματιά στη χώρα μας».