Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL

Η Πειραιώς συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026 στο Ζάππειο Μέγαρο, συγκεντρώνοντας πάνω από 10.000 εκπροσώπους του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Η συμμετοχή της Πειραιώς στη διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας στην ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Κατά τη διάρκεια του Panathēnea 2026, η Πειραιώς θα έχει παρουσία με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου στελέχη της Τράπεζας και 7 ομάδες του Piraeus Startup Accelerator θα παρουσιάζουν τις δράσεις και τις δυνατότητες του προγράμματος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης και δικτύωσης με το οικοσύστημα καινοτομίας που υποστηρίζει η Τράπεζα.

Μέσα από το Piraeus Startup Accelerator, η Πειραιώς υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης startups και καινοτόμων ομάδων, παρέχοντας πρόσβαση σε mentoring, εκπαίδευση, δικτύωση και εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την αγορά, με δράσεις σε πόλεις της ελληνικής Περιφέρειας, όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη.

Τα Panathēnea αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις καινοτομίας στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας startups, επενδυτές, τεχνολογικές εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση φέρει τη σφραγίδα του Lars Rasmussen, συνδημιουργού των Google Maps, και εστιάζει στις νέες τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας καινοτομίας.