Στο Λονδίνο

Η ομάδα της Politis Group παρευρέθηκε στο WOO Annual Congress 2026, το κορυφαίο διεθνές συνέδριο για τον κλάδο της Out of Home (OOH) και Digital Out of Home (DOOH) διαφήμισης, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας ηγετικά στελέχη και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Ξεχωριστή διάκριση για τον όμιλο αποτέλεσε η συμμετοχή ως Event Sponsor, υποστηρίζοντας για άλλη μια χρονιά ενεργά, το έργο του World Out of Home Organization (WOO) για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της υπαίθριας διαφήμισης, με έμφαση στο εύρος και την ποιότητα του περιεχομένου (Breadth of Content), τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των καμπανιών (Creativity at the Forefront), τη μέτρηση δεδομένων και την αξιολόγηση της απόδοσης (Data Measurement), τη βιωσιμότητα και το κανονιστικό πλαίσιο (Sustainability & Regulation), καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου (Industry Transformation).

Η συμμετοχή της Politis Group επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις, ενισχύοντας διαρκώς την αξία που προσφέρει στους συνεργάτες και τους πελάτες της.