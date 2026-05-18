Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, η Ronald McDonald House Ελλάς παρουσίασε τη νέα της εταιρική ταυτότητα, που εκφράζει πλέον με μεγαλύτερη δύναμη την προσήλωσή της στην οικογένεια ως το επίκεντρο της φροντίδας.

Η νέα ταυτότητα, που αποτελεί μια δυναμική εξέλιξη του παγκόσμιου brand της Ronald McDonald House με αφορμή τα 50 χρόνια διεθνούς παρουσίας και προσφοράς του οργανισμού, αποτυπώνει τη βαθιά δέσμευσή του στην οικογενειοκεντρική φροντίδα — την πεποίθηση ότι η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και της ανάρρωσης ενός παιδιού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση στη Στέγη Γονέων Ronald McDonald House στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», με καλεσμένους γονείς, παιδιά που νοσηλεύονται, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στη χαρά, την ελπίδα και τη στήριξη, με στιγμές που έφεραν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, δημιουργικές εκπλήξεις και ζεστές οικογενειακές στιγμές, αναδεικνύοντας τη σημασία της οικογενειοκεντρικής φροντίδας: γιατί όταν οι γονείς παραμένουν κοντά στο παιδί τους και λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη, ενισχύεται ουσιαστικά η εμπειρία νοσηλείας και η συνολική πορεία της ίασης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ronald McDonald House Hellas, Ιωάννης Αποστολόπουλος "Όσοι γονείς έχουν την ατυχία να περάσουν από τη μεγάλη πύλη του Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε μία δύσκολη στιγμή για το παιδί τους, να ξέρουν ότι υπάρχει μία Στέγη που προσφέρει καλοσύνη, στοργή και στήριξη. Μέσα στον αγώνα σας, να θυμάστε: δεν είστε μόνοι σας".

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της Μένης και του Σάκη από την Ελασσόνα, δύο γονείς που φιλοξενήθηκαν στη Στέγη Γονέων Ronald McDonald House, κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής του νεογέννητου παιδιού της στη ΜΕΘ «Για εμάς δεν ήταν απλώς ένα δωμάτιο για να διανυκτερεύσουμε, ούτε ένα κέντρο ημέρας για να περάσουμε την ημέρα, ήταν το σπίτι μας στην Αθήνα. Κάποια βράδια, κοίταζα το παράθυρο της ΜΕΘ και αισθανόμουν ότι μπορώ να μιλήσω στο παιδί μου»

Η Ronald McDonald House Ελλάς λειτουργεί τη Στέγη Γονέων εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», προσφέροντας καθημερινά στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, μειώνοντας τα πρακτικά και συναισθηματικά βάρη μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου. Παράλληλα, ο οργανισμός επεκτείνει το έργο του στην Ελλάδα με τη δημιουργία δεύτερης Στέγης Γονέων στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», διευρύνοντας περαιτέρω τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Στη Στέγη Γονέων Ronald McDonald house στο νοσοκομείο Παίδων, οι οικογένειες μένουν μαζί, αλλά και όλοι γίνονται ένα μαζί τους! Μαζί, ως οικογένεια. Αυτή η διπλή υπόσχεση φροντίδας καθρεφτίζεται πλέον και στη νέα εικόνα του οργανισμού.