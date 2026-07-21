Nέα Account Director στο τμήμα Campaigns & Content

Η ομάδα της DOPE μεγαλώνει!

Η ομάδα της DOPE μεγαλώνει και καλωσορίζει τη Νατάσα Σάββα ως τη νέα Account Director στο τμήμα Campaigns & Content.

Η Νατάσα θα κάνει lead τη δική της ομάδα, φέρνει μαζί της πάνω από 10 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, έχοντας εργαστεί τόσο σε μεγάλα agencies όσο και στο client side.

«Με τη δική της οργανωτική ματιά και τη στρατηγική της σκέψη, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει μερικά από τα πιο σημαντικά projects μας, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον πήχη στην αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βλέπουμε να εντάσσεται στην ομάδα μας και ανυπομονούμε για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί!» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.