Σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Sleed ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και λανσάρισμα του JD Status, του επίσημου loyalty προγράμματος του jdsports.gr & jdsports.cy , σε συνεργασία με τα Cosmos Sport, μέλος του JD Group PLC στην Ελλάδα και Κύπρο.

Το JD Status είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης που επιστρέφει αξία στον καταναλωτή, σε κάθε αγορά online ή σε κατάστημα, μέσω ενός ψηφιακού πορτοφολιού JD Cash, που συγκεντρώνεται και εξαργυρώνεται εύκολα στις επόμενες συναλλαγές. Τα μέλη κερδίζουν 10% JD Cash στην πρώτη τους αγορά, αποκτούν έγκαιρη πρόσβαση σε limited drops και exclusive προσφορές, ενώ λαμβάνουν προσωπική digital card για το wallet του κινητού τους.

Η Sleed ανέλαβε την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος σε επίπεδο development, διασφαλίζοντας μια συνεπή και απρόσκοπτη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής: από τις σελίδες προϊόντων έως τη δημιουργία λογαριασμού και από τη dedicated loyalty page και το cashback info έως τον αυτόματο συγχρονισμό του χρήστη με τον loyalty λογαριασμό του κατά το login.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του JD Status αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου loyalty οικοσυστήματος που η Sleed ανέπτυξε για το σύνολο των ψηφιακών καταστημάτων της Cosmos Sport: cosmossport.gr, sneaker10.gr, rundome.gr και slamdunk.gr, καλύπτοντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα multi-brand e-commerce δίκτυα αθλητικών ειδών στη χώρα.

Ο Ευάγγελος Κοτσώνης, Partner & Head of Technology της Sleed, δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι retail χωρίς loyalty είναι οριακά σχήμα οξύμωρο. Η JD Sports και όλο το οικοσύστημα καταστημάτων της Cosmos Sport το έχει καταλάβει καιρό αυτό, δημιουργώντας πελατοκεντρικές εμπειρίες, στο πλαίσιο μιας customer first / loyalty first στρατηγικής. Αυτό είναι που την κάνει ηγέτη του κλάδου, χτίζοντας διαφοροποίηση με κάθε νέο πελάτη που αγοράζει από οποιοδήποτε μέρος αυτού του οικοσυστήματος, είτε online, είτε offline»



