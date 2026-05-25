Η σύμβουλος αυτογνωσίας Λεώνα Λάιος βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο Booking Hill, με αφορμή το βιβλίο της «Γνωρίζοντας τον Υπέροχο Εαυτό μου» και το βιωματικό εργαστήρι αυτογνωσίας «Μάθε να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις για να λαμβάνεις τις σωστές απαντήσεις».

Η βραδιά ξεκίνησε με μια σύντομη αναφορά στη σημασία της αυτογνωσίας και στο δελφικό παράγγελμα «Γνώθι σαυτόν», συνδέοντας την αρχαία ελληνική σκέψη με τη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του.

Μέσα από διαλογισμό, συστημική αναπαράσταση και βιωματικές ασκήσεις βασισμένες στις ερωτήσεις του βιβλίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ένα βαθύτερο εσωτερικό μοτίβο: ενώ συχνά κάνουμε ερωτήσεις, δεν είμαστε πάντα πραγματικά ανοιχτοί να λάβουμε τις απαντήσεις τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και υπογραφή αντιτύπων από τη συγγραφέα.