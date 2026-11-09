Κατά μήκος της διαδρομής η Telekom έδινε ρυθμό και ενέργεια στους δρομείς και τους θεατές μέσα από ένα σύνολο με κρουστά και πνευστά με την καλλιτεχνική ομάδα της Artventure Productions με 15 καλλιτέχνες.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν και ο Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1.200μ Telekom και ο Αγώνας Special Olympics Hellas & ΑμεΑ 1.200μ Telekom, με χιλιάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι έζησαν μια μοναδική δρομική εμπειρία. «Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει, η Telekom στήριξε και φέτος τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, που αναδεικνύει την Ελλάδα διεθνώς και μας εμπνέει. Μια μεγάλη γιορτή, που ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμβάλλουμε σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δρομέα, στηρίζοντας κάθε του προσπάθεια», δήλωσε η κ. Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας να γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής, αποδεικνύοντας ότι ο Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου, είναι μια εμπειρία που ενώνει ανθρώπους, μεταδίδει αξίες και αναδεικνύει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσπάθειας. Η διαρκής ανάπτυξη της διοργάνωσης και η υποστήριξη σημαντικών συνεργατών, όπως η Telekom, συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάδειξη του Αυθεντικού Μαραθωνίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να συγχαρώ όλους τους δρομείς, τους εθελοντές, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία του 43ου Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού», δήλωσε ο κ. Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος και Chief of Marketing & Sponsorship του ΣΕΓΑΣ.

Κατά μήκος της διαδρομής η Telekom έδινε ρυθμό και ενέργεια στους δρομείς και τους θεατές μέσα από ένα σύνολο με κρουστά και πνευστά με την καλλιτεχνική ομάδα της Artventure Productions με 15 καλλιτέχνες, υπό τη διεύθυνση του κ. Πέτρου Κούρτη, εντυπωσιακά happenings και με DJ sets. H Cheering Team και οι εθελοντές της εταιρείας μαζί με χορευτές και rollers, με χαμόγελο και ενέργεια εμψύχωναν τους δρομείς και τους έδιναν δύναμη σε κάθε βήμα και το πιο δυνατό τους χειροκρότημα σε κάθε προσπάθεια για να φτάσουν στον τερματισμό, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα και μια αξέχαστη εμπειρία για όλους. Στο Sponsors Village, το Magenta περίπτερο της Telekom υποδέχτηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες με εκπλήξεις και δώρα, καθώς μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν το δικό τους προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι Telekom έτρεξαν για καλό σκοπό

Συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 2005, έτσι και φέτος περίπου 2.000 εργαζόμενοι της Telekom έτρεξαν για καλό σκοπό, έχοντας μάλιστα την μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά. Οι Telekom Volunteers έτρεξαν για να στηρίξουν το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), συνδυάζοντας την ομαδικότητα με την κοινωνική προσφορά. Ακόμη, στην κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο, αλλά και στην διαδρομή των 10 χλμ. allwyn, δρομείς της εταιρείας έτρεξαν μαζί με τους αθλητές με νευρομυϊκές παθήσεις της MDA Hellas, σπρώχνοντας τα αναπηρικά τους αμαξίδια, στέλνοντας έτσι ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης.