Στρατηγική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, των Δημοσίων Σχέσεων και των Media Relations

Τη στρατηγική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, των Δημοσίων Σχέσεων και των Media Relations της Imperial Brands Hellas για τη συμμετοχή της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανέλαβε η VAT Communications.

Η συνεργασία αυτή συμπίπτει με μια ιστορική καμπή για την Imperial Brands Hellas, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Imperial Brands, καθώς φέτος συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχημένης και αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της επετειακής αυτής συμμετοχής, η VAT COMMS σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολιστικό πλάνο επικοινωνίας που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των εταιρικών αναγκών: από τη στρατηγική τοποθέτηση Corporate & Public Affairs έως τη τις Δημόσιες Σχέσεις και την προβολή στα ΜΜΕ.

Με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προβολής, η VAT COMMS θα αναδείξει τη μακρόχρονη διαδρομή, τις επενδύσεις και το όραμα της Imperial Brands Hellas, ενισχύοντας τους δεσμούς της εταιρείας με τους θεσμικούς φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και το καταναλωτικό κοινό.