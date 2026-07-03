Η viva συμμετείχε ως χορηγός στο OCEANMAN Vouliagmeni Greece, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις open water swimming στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου στην Πλαζ Βουλιαγμένης

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Όταν τα φρούτα γιορτάζουν, συναντούν την ενέργεια του OCEANMAN Vouliagmeni Greece!

Η viva συμμετείχε ως χορηγός στο OCEANMAN Vouliagmeni Greece, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις open water swimming στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου στην Πλαζ Βουλιαγμένης.

Σε ένα τριήμερο γεμάτο θάλασσα, αθλητισμό, προσπάθεια και δυνατές στιγμές, η viva βρέθηκε στο πλευρό αθλητών από όλο τον κόσμο, αλλά και επισκεπτών που έζησαν από κοντά τη μοναδική ενέργεια της διοργάνωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, το viva Spot αποτέλεσε ένα δροσερό σημείο συνάντησης και απόλαυσης, ανάμεσα στις διαδρομές, τους τερματισμούς και τις στιγμές ξεκούρασης. Κολυμβητές και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αγαπημένες καλοκαιρινές γεύσεις viva και να ανακαλύψουν τον δικό τους αγαπημένο χυμό μέσα από τη δειγματοδιανομή προϊόντων.

Για τη viva, διοργανώσεις όπως το OCEANMAN Greece αποτελούν τον ιδανικό χώρο όπου οι αγαπημένες φρουτένιες γεύσεις συναντούν ανθρώπους που αγαπούν την κίνηση, την ενέργεια, την προσπάθεια και τις εμπειρίες που μοιράζονται.

Γιατί η χαρά της συμμετοχής δεν βρίσκεται μόνο στον αγώνα, αλλά και στις μικρές στιγμές που τον συνοδεύουν.

Και για εμάς, αυτές είναι οι στιγμές που αξίζει να κρατάμε.

Γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, κάθε εμπειρία γίνεται ακόμα πιο απολαυστική





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