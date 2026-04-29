«Η χώρα μας αναδεικνύεται σε αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προορισμό συνεδριακού τουρισμού, μέσα από τη συστηματική δουλειά και τα υψηλά πρότυπα που θέτει ο κλάδος»

Στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο της HAPCO & DES, ενός κορυφαίου θεσμού για τον επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο του κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός συνεχάρη την HAPCO & DES για τη διαχρονική της συμβολή, σημειώνοντας ότι «η HAPCO & DES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας στον τομέα των επαγγελματικών συναντήσεων, των συνεδρίων και των εκδηλώσεων», ενώ υπογράμμισε πως «η χώρα μας αναδεικνύεται σε αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προορισμό συνεδριακού τουρισμού, μέσα από τη συστηματική δουλειά και τα υψηλά πρότυπα που θέτει ο κλάδος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Καραμανλή στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι «το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με αύξηση περίπου 10% στα έσοδα, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των αφίξεων», ενώ τόνισε ότι «καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις και εκτός της παραδοσιακής τουριστικής αιχμής, γεγονός που αποδεικνύει ότι προχωρούμε προς ένα πιο ποιοτικό και ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο».

Παράλληλα, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στις θετικές ενδείξεις για το 2026, σημειώνοντας ότι «ήδη από το πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφεται αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις της τάξης του 70%, ενισχύοντας περαιτέρω τους ποιοτικούς δείκτες του τουρισμού μας», ενώ υπογράμμισε πως «η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πλέον την Ελλάδα όχι μόνο ως έναν ελκυστικό προορισμό αλλά και ως έναν ώριμο και, κυρίως, ασφαλή προορισμό».

Αναφερόμενη στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, η κα Καραμανλή τόνισε ότι «προχωράμε, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, στη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου και ισορροπημένου αναπτυξιακού προτύπου», προσθέτοντας ότι «με την εδραίωση της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών και την ανάδειξη- παράλληλα με τους ήδη προβεβλημένους- και νέων προορισμών, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για το ελληνικό επιχειρείν και τον κλάδο του MICE».

Κλείνοντας, η κα Καραμανλή επισήμανε ότι «ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» και κάλεσε όλους τους φορείς «να συνεχίσουμε μαζί, με σχέδιο, συνέπεια και κοινό προσανατολισμό, να χτίζουμε την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, με αυτοπεποίθηση και διεθνή προοπτική».